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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبلة رومانسية.. محمود حجازي ينشر صورا جديدة من حفل زفافه بأمريكا

حفل زفاف محمود حجازي
حفل زفاف محمود حجازي

نشر الفنان محمود حجازي، صور جديدة -عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام- من حفل زفافه على رنا زروق، بالولايات المتحدة الأمريكية. 

وظهر محمود حجازي، في إحدى الصور وهو يقبل زوجته رنا زروق بطريقة رومانسية، ضمن جلسة تصوير حفل الزفاف. 

لمشاهدة الصور الكاملة اضغط هنا 

 

عقد قران محمود حجازي

احتفل الفنان محمود حجازى أول أمس بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفنى تدعى رنا رزوق وهى مصرية أمريكية. 

 

ونشر محمود حجازى مجموعة من الصور بالإضافة إلى فيديو لحظة عقد القران فى المسجد بأمريكا. 

كشف الفنان محمود حجازي في تصريح خاص لصدي البلد ، تفاصيل خطوبته على فتاة تعيش في أمريكا .

وقال محمود حجازي "سأحتفل بخطوبتي قريبا، والأسبوع اللي جاي هيكون فيه أخبار أحلى".

 

خطوبة محمود حجازي 

أكد النجم محمود حجازي في تصريحً خاص لصدي البلد انه يستعد لحفل خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني.

وكشف حجازي أن خطيبته تدرس القانون وتعيش في أمريكا مؤكدا أن حفل الزفاف سيتم تحديده خلال الفترة المقبلة.

 

محمود حجازى 

أعلن الفنان محمود حجازى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام عن ارتباطه وذلك بعد عامين من انفصاله عن أسما شريف منير.

اكتفى محمود حجازى بالتعليق قائلا: "احبك" ولم يفصح عن هوية الفتاة التى خطبها أو أى معلومات عنها سواء كانت من خارج الوسط الفنى أو داخله.

وخرجت العديد من التعليقات لمتابعة محمود حجازى على إنستجرام لتخمن العروسة التى ارتبط بها حتى أن ظن البعض أنها الفنانة ولاء الشريف والتى شاركته فى مسلسل “أبو العروسة” الا ان ولاء قررت أن ترد بصورة عملية وتبارك لمحمود حجازى وتنفى بذلك ما يتردد.

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