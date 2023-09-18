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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خريف جاي بمفاجآت.. توقعات بحدوث سيول في هذه المناطق

صدى البلد

تتسم الأجواء حاليا في مصر بالميل إلى الاعتدال خصوصا في فترات المساء وذلك مع اقتراب فصل الخريف، ومع انكسار الموجة الحارة التي ضربت محافظات مصر في الفترات الماضية لأشهر الصيف . 

متى يبدأ فصل الخريف؟

يستعد فصل الصيف 2023 لإسدال ستاره بعد لهيب استمر قرابة شهور حيث من المقرر أن يشرع فصل الخريف بفتح ابوابه هذا العام ليبدأ يوم 23 سبتمبر 2023.

 

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أمطار على هذه المناطق .. الثلاثاء

نوهت الأرصاد الجوية في بيان لها اليوم باحتمالية سقوط أمطار مع نسائم هواء باردة، وسط توقعات بانخفاض درجات الحرارة  صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مع انخفاض أيضا في الساعات الأولى من الليل. 

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كما تشهد مناطق متفرقة من محافظات مصر سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الخريف جاي بمفاجآت

المعروف عن فصل الخريف أنه يتسم بهبات نسائم هواء باردة يتخللها سقوط أوراق الشجر مع فرص لتساقط أمطار ، والملفت في الأمر أنه وفقا للتنبؤات الفصلية هذا العام قد يتخلله بعض الارتفاعات المؤقتة في درجات الحرارة العظمى على بعض المناطق، خاصة في النصف الأول من فصل الخريف، كما أنه من المتوقع أن تتكون الشبورة المائية التي تكون كثيفة تصل لحد الضباب احيانا وذلك في بعض الايام من الاستقرار في الاحوال الجوية خاصة على المناطق القريبة من مسطحات مائية او مناطق زراعية.

 

كم مدة فصل الخريف؟ 

يستمر فصل الخريف  89 يوما و20 ساعة و38 دقيقة، ويبدأ فصل الشتاء  21 ديسمبر وطوله 88 يوما و23 ساعة و35 دقيقة.

ويكون طول الليل و النهار تقريبا متساويا بطول 12 ساعة في  يوم الاعتدال الخريفي بعد الاعتدال الخريفي تستمر الشمس والطيور المهاجرة في  الانتقال نحو الجنوب، يبدأ البحر القطبي الشمالي في التجمد في حين يبدأ الجليد في القطب الجنوبي في الذوبان وتبدأ عجلة الفصول في التغير.

الأرصاد الجوية

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