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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تصيب معظم النساء .. اكتشف أعراض وأسباب متلازمة تكيس المبايض

تكيس المبايض
تكيس المبايض

 تعد متلازمة تكيس المبايض من الأمراض الشائعة بين النساء والفتيات بشكل واسع لذا من المهم معرفة اهم المعلومات عنها

ووفقا لما جاء في موقع hopkinsmedicine نعرض لكم أهم أسباب متلازمة تكيس المبايض ومخاطرها وأعراضها

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ما الذي يسبب متلازمة تكيس المبايض؟
السبب الدقيق لمتلازمة تكيس المبايض غير واضح و تعاني العديد من النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض من مقاومة الأنسولين، وهذا يعني أن الجسم لا يستطيع استخدام الأنسولين بشكل جيد. تتراكم مستويات الأنسولين في الجسم وقد تسبب ارتفاع مستويات الأندروجين.

يمكن أن تؤدي السمنة أيضًا إلى زيادة مستويات الأنسولين وتجعل أعراض متلازمة تكيس المبايض أسوأ.

قد تعمل متلازمة تكيس المبايض أيضًا في العائلات ومن الشائع أن تصاب الأخوات أو الأم وابنتها بمتلازمة تكيس المبايض.

ما هي مخاطر متلازمة تكيس المبايض؟
قد تكونين أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة تكيس المبايض إذا كانت والدتك أو أختك مصابة بها و قد تكون أيضًا أكثر عرضة للإصابة به إذا كنت تعاني من مقاومة الأنسولين أو تعاني من السمنة.

ما هي أعراض متلازمة تكيس المبايض؟
قد تشمل أعراض متلازمة تكيس المبايض ما يلي:

فترات ضائعة، فترات غير منتظمة، أو فترات خفيفة جدًا

المبيضان كبيران أو يحتويان على العديد من الأكياس

شعر الجسم الزائد، بما في ذلك الصدر والمعدة والظهر (الشعرانية)

زيادة الوزن، وخاصة حول البطن (البطن)

حب الشباب أو البشرة الدهنية

الصلع الذكوري أو تساقط الشعر

العقم

قطع صغيرة من الجلد الزائد على الرقبة أو الإبطين (علامات الجلد)

بقع جلدية داكنة أو سميكة على الجزء الخلفي من الرقبة، في الإبطين، وتحت الثديين
 

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