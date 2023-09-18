شاهد.. هدية بن زايد إلى الرئيس السيسي خلال زيارته للإمارات

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات على الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات في مجال الفضاء من خلال قيامها بأطول مهمة فضائية لرائد فضاء عربي، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.

وخلال الزيارة أهدى الشيخ محمد بن زايد للرئيس عبدالفتاح السيسي هدية لوحة لصورة مصر من الفضاء التقطها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، خلال رحلته للفضاء والذي أنجز أول مهمة عربية طويلة الأمد في الفضاء.

هدية بن زايد إلى السيسي

وتظهر صورة اللوحة التي أهداها الشيخ محمد بن زايد للرئيس عبدالفتاح السيسي صورة مصر من الفضاء، ويجري في قلبها نهر النيل و مزينة بعلم مصر.

هدية الشيخ محمد بن زايد للرئيس السيسي

وكان النيادي قد انطلق في مهمته إلى محطة الفضاء الدولية في 3 مارس الماضي، على متن المركبة الفضائية دراغون، برفقة فريق crew - 6، ليمضي نحو 180 يوما في الفضاء عاد بعدها إلى الأرض في 4 سبتمبر الجاري، وكان قد خضع النيادي لرحلة تأهيل ومراقبة طبية في الولايات المتحدة، عقب عودته من رحلته إلى محطة الفضاء الدولية.

زيارة الرئيس السيسي إلى الإمارات

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد التقى اليوم في أبوظبي مع الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة و أعربا عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات، على مستوى القيادتين وبين الشعبين الشقيقين، والتي تنعكس على التنسيق الوثيق بين الدولتين بهدف دعم استقرار المنطقة العربية، لاسيما في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التحديات دولياً وإقليمياً.

‎كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق بتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات التنموية يما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

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‎وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم أيضاً استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث توافق الزعيمان على مواصلة الجهد المشترك للدفع نحو تسوية الأزمات القائمة في المنطقة بما يراعي مصالح الشعوب العربية ويعزز التضامن العربي ويحقق الاستقرار والرخاء في المنطقة.

‎كما تطرق اللقاء إلى التباحث بشأن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب ٢٨" الذي تستضيفه دبي نهاية العام الجاري، وذلك بهدف الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في استضافة الدورة السابقة "كوب٢٧" بمدينة شرم الشيخ، والبناء على النتائج التي تحققت بهدف إعطاء دفعة للعمل المناخي المشترك على المستوى الدولي، بما يصون الموارد البيئية ويحقق مصلحة الإنساني