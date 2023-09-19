بجانب دراسته.. أصغر حلاق في مصر يبهر الجميع بمهارته.. فيديو

رغم عمره الصغير وحرصه على دراسته، دفعت ظروف الحياة الطفل وليد إلى العمل كـ أصغر حلاق في مصر يتمتع بمهارة عالية.

بدأ الطفل وليد صاحب الـ 12 عاما عمله في مهنة الحلاقة منذ سنتين، قائلا في مقطع فيديو لموقع “صدى البلد”: “كنت الأول بشتغل في نظافة المكان لحد ما طورت نفسي واتعلمت منهم الحلاقة”.

أصغر حلاق

وأضاف أصغر حلاق في مصر: “الحمد لله دلوقت كلهم بيشهدولي بالمهارة وإني بعرف أعمل كل حاجة من حلاقة واستشوار وصبغات كالأبيض أوالرمادي أو غيرهما وتسريحات مختلفة كالكيرالي”.

يحرص الحلاق الصغير على استكمال دراسته في المقام الأول، موضحا: “بصحي للمدرسة 6 الصبح وبعدين أخلص على 12 الظهر أجي المحل وأروح 12 صباحا”.





