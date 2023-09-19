صدمة مدوية | أوسوريو يستقر على استبعاد نجم الزمالك من المباريات القادمة

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استقر على استبعاد حاتم سكر لاعب الفريق، من المباريات المقبلة.

وأضاف هشام، خلال برنامجه على قناة النهار: "أوسوريو مستاء من أداء اللاعب، خاصةً في مباراة أرتا سولار الجيبوتي الأخيرة بالكونفدرالية، وبالتالي هناك اتجاه لاستبعاده".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له بعد غد، الخميس، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.