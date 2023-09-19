عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد التلامس الجلدي لـ الأم والطفل بعد الولادة

فوائد التلامس الجلدي
فوائد التلامس الجلدي لـ الأم والطفل بعد الولادة

التلامس الجلدي بين الأم والطفل بعد الولادة، المعروف أيضًا بالاحتضان الجلدي أو الجلد بالجلد، له العديد من الفوائد المهمة على الصعيدين الجسدي والعاطفي. 

إليك بعض الفوائد المعروفة للتلامس الجلدي بين الأم والطفل بعد الولادة:

 

فوائد تلامس الجلدي للأم والطفل 

1. تعزيز الرباط العاطفي: يساهم التلامس الجلدي في بناء الرابطة العاطفية بين الأم والطفل. يعزز الاحتضان الجلدي الشعور بالأمان والحماية ويعمل على تعزيز الثقة والمودة بين الأم والطفل.

2. تنظيم درجة حرارة الطفل: يتيح التلامس الجلدي نقل الحرارة من جسد الأم إلى جسد الطفل، مما يساعد على تنظيم درجة حرارته ومنعه من الاحترار أو البرودة الزائدة.

3. تحفيز الرضاعة الطبيعية: يعتبر التلامس الجلدي بعد الولادة عاملاً مهمًا في تعزيز الرضاعة الطبيعية. يساعد الاحتضان الجلدي على تحفيز هرمون الأوكسيتوسين، الذي يلعب دورًا في تنشيط إنتاج الحليب وتعزيز الرغبة في الرضاعة.

4. تقليل التوتر والقلق: يعمل التلامس الجلدي على تقليل مستويات التوتر والقلق لدى الأم والطفل على حد سواء. يساهم في إفراز هرمونات مهدئة مثل الأوكسيتوسين والإندورفين، وبالتالي يساعد في تعزيز الاسترخاء والهدوء.

5. تعزيز نمو الطفل: قد تساهم فترات التلامس الجلدي المنتظمة في تعزيز نمو الطفل وتحفيز نشاط الجهاز العصبي والمناعي لديه.

هذه بعض الفوائد المهمة للتلامس الجلدي بين الأم والطفل بعد الولادة. يعتبر التلامس الجلدي جزءًا طبيعيًا ومهمًا من التفاعل الأولي بين الأم والطفل، وينصح به بشدة كجزء من رعاية الوليد وتعزيز صحة العائلة.

الأم والطفل التوتر والقلق الولادة بعد الولادة جسد الطفل جلدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من طلخا إلى المالديف| حكاية فرح المنصورة الأسطوري الذي تكلف 12 مليون جنيه.. وأول تعليق من العريس

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. استشهاد وإصابة 9 ضباط وجنود في القاهرة

مين العريس والعروسة| قصة الفرح الأسطوري في طلخا..استمر 11 ساعة وأحياه نجوم العرب

أسرتها أوقفوا علاج السرطان.. فنانة شهيرة فى حالة صحية حرجة وميؤوس منها

أول صورة من حفل زفاف محمود حجازي ورنا زًروق في أمريكا

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لمنخفض جوي يوناني| خاص

شاهد.. هدية بن زايد إلى الرئيس السيسي خلال زيارته للإمارات

موضوعات متعلقة

كتاب جديد|مصطفى بكري يكشف لأول مرة علاقة نظام الإخوان بإسرائيل

هالة السعيد: تحسين جودة حياة الطفل المصري أهم استثمار للدولة في صناعة المستقبل

دولة 30 يونيو تنتصر لقضايا العمل| البطالة تتراجع إلى 7.1%.. واستراتيجية وطنية للتشغيل ومنصة للوظائف

30 يونيو وضعت الزراعة على أولويات الدولة المصرية.. السيد القصير: مشروعات عملاقة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

أفضل وقت للدعاء يوم عرفة .. ردد 210 أدعية ساعة استجابة بيوم الأمنيات

اغتنمها.. 4 أوقات لا ترد فيها دعوة يوم عرفة.. و17 كلمة تفتح الأبواب المغلقة

خير الدعاء يوم عرفة.. 4 أوقات لا ترد فيها دعوة ردد هذه الأدعية

ترشيحاتنا

كلية الدرسات العليا الأفريقية تعلن مد قبول أوراق الالتحاق بجميع الأقسام

أبرزها الذكاء الصناعي.. حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون

ما صحة حديث «تخلقوا بأخلاق الله».. وما معنى التخلق الوارد به؟ علي جمعة يوضح

على رأسها سد النهضة.. شكري ونظيره الألباني يؤكدان خصوصية العلاقات ويبحثان ملفات مهمة

الخارجية: نقدر دعم أيرلندا للقضايا العربية.. ونتطلع لترجمته إلى تعاون اقتصادي واستثماري

عملتلي بلوك.. راندا البحيري تثير الجدل بشأن فنانة شهيرة| من هي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد ظهور ضوء غامض على كوكب المشترى.. ايه القصة؟

قطرات الأنف تدمر الذاكرة والتركيز في هذه الحالة.. احترس منها

بجانب دراسته.. أصغر حلاق في مصر يبهر الجميع بمهارته.. فيديو

حنة شيماء.. فتيات يثرن الجدل بتصرف غريب في حفلة التخرج

فيديو

قالها لبس مقفول لا.. رباب ممتاز تفتح النار على محمد السبكي.. فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشلالية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ