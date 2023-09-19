من أجل أوكرانيا.. مجموعة دول السبع تدعو الصين للضغط على روسيا

دعت مجموعة دول السبع، اليوم الثلاثاء، الصين إلى الضغط على روسيا لوقف حربها في أوكرانيا بعد أن اجتمع وزراء خارجية الكتلة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة وأصدروا بيانا مشتركا.

وقال البيان الذي أصدرته وزارة خارجية اليابان، التي تتولى رئاسة مجموعة السبع، إن الأعضاء يأملون في أن تضغط الصين من أجل انسحاب فوري وكامل وغير مشروط للقوات الروسية من أوكرانيا، بحسب وكالة أنباء رويترز الإخبارية.

ويأتي هذا البيان في الوقت الذي يزور فيه كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي روسيا في رحلة تستغرق أربعة أيام من المتوقع أن يتعهد خلالها البلدان بعلاقات سياسية أعمق، مع احتمال قيام الرئيس فلاديمير بوتين بزيارة إلى بكين في الأفق.

وقال البيان إن أعضاء مجموعة السبع رحبوا أيضا بمشاركة الصين في الاجتماع الذي تقوده أوكرانيا في جدة و'شجعوا الصين كذلك على دعم السلام العادل والدائم، بما في ذلك من خلال حوارها المباشر مع أوكرانيا'.

والتقى بوتين بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الأسبوع الماضي في موسكو لإجراء محادثات شملت توثيق العلاقات العسكرية، مما أثار قلق الولايات المتحدة ودول أخرى متحالفة مع الغرب.

ونفت بيونج يانج وموسكو أن تكون كوريا الشمالية قادرة على تزويد روسيا بالأسلحة، التي استهلكت مخزونات ضخمة من الأسلحة خلال أكثر من 18 شهرا من الحرب.

ولم يذكر البيان المشترك لمجموعة السبع أي دولة، لكنه قال إن أعضائها كرروا دعوتهم لأطراف ثالثة لوقف أي وكل مساعدة للحرب العدوانية الروسية أو مواجهة تكاليف باهظة.