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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد التحذير من دواء كحة شهير.. طريقة علاجها بالمنزل بدون أدوية

دواء
دواء

طالبت هيئة الدواء المصرية، بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية، من العبوات المغشوشة والمقلّدة من دواء كحة شهير، محذرة من أضراره.

طالبت هيئة الدواء المصرية، بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية، من العبوات المغشوشة والمقلّدة من دواء كحة شهير، محذرة من أضراره.

وعادة ما تحذر هيئة الدواء المصرية، من انتشار أدوية «غير مطابقة للمواصفات» من وقت لآخر، وسط جهود حكومية لتنفيذ «حملات تفتيشية» على الصيدليات.

وتتخوف الحكومة من احتواء سوق الدواء المصرية على أدوية غير مطابقة للمواصفات العالمية، وإذا لم تؤدِ هذه الأدوية إلى الوفاة، كما في حالة المضادات الحيوية، فإنها ستؤدي إلى مشكلات صحية أخرى.

إليك بعض الطرق التي يمكن استخدامها لعلاج السعال في المنزل:

1. شرب السوائل الدافئة: تناول السوائل الدافئة مثل الماء والشاي الدافئ أو الحساء يمكن أن يساعد في ترطيب الحلق وتخفيف السعال الجاف.

2. استنشاق بخار البخاخ: يمكن استخدام بخاخ البخار الموجود في المنزل أو إضافة زيت البخار أو ملح البحر إلى ماء ساخن واستنشاق البخار لتهدئة الحلق وتخفيف الاحتقان.

3. العسل: يُعتَقَد أن العسل له خصائص مهدئة ومضادة للميكروبات. يمكن تناول ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي أو إضافته إلى الشاي الدافئ لتهدئة السعال.

4. مضغ العلكة الخالية من السكر: قد يساعد مضغ العلكة الخالية من السكر في زيادة إنتاج اللعاب، مما يخفف السعال ويساعد على تهدئة الحلق.

5. راحة الصوت والراحة العامة: يجب تجنب التحدث بصوت مرتفع أو التعرض للتلوث الصوتي المفرط. يمكن أيضًا الاسترخاء والاستمتاع براحة كافية لمنح الجسم الفرصة للتعافي.

6. البخار الدافئ: يمكن وضع حمام  الدافئ في الحمام عن طريق تشغيل الماء الساخن في الحمام وإغلاق الباب للسماح بتراكم البخار. قد يساعد هذا في تخفيف الاحتقان وتهدئة السعال.

ومع ذلك، إذا استمر السعال لفترة طويلة أو كان مصحوبًا بأعراض شديدة أخرى مثل صعوبة التنفس أو الحمى، فمن المهم استشارة الطبيب للحصول على تقييم وتشخيص دقيق واستشارة علاجية ملائمة.

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