تركيا تكشف آخر التطورات في حادث سقوط مروحية بخزان مياه بولاية إزمير

أعلنت ولاية إزمير التركية، اليوم الثلاثاء، العثور على جثمان الشخص الثالث المفقود بعد حادث تحطم مروحية الإطفاء في سد تهتالي.

وكان وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي، أعلن، يوم الأحد، عن سقوط مروحية على متنها 3 طيارين كانت تشارك في إطفاء الحرائق بمقاطعة إزمير التركية، في خزان مياه أثناء رفع المياه من إحدى البحيرات لإطفاء الحريق.



ووفقا لـ"تركيا الآن"، تم العثور على الجثة الثالثة اليوم بعد عملية بحث مكثفة قادتها فرق الإنقاذ والسلامة في المنطقة، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحادث المأساوي الذي أودى بحياة هؤلاء.

وفي الأيام القليلة الماضية، اندلع حريق في منطقة الغابات في كيلر لسبب لم يعرف بعد، وتمت زيادة عدد الفرق البرية والجوية لمكافحة انتشار الحريق، الذي امتد لمساحة واسعة في حوض سد تهتالي الذي يتميز بتضاريسه الشديدة الانحدار.

وتم توجيه 9 طائرات و20 مروحية، بما في ذلك 3 مروحيات بقدرة رؤية ليلية، و54 سقاية، و20 مركبة إمداد مياه، و10 جرارات، و10 مركبات استجابة أولية، بالإضافة إلى 500 فرد تابع لمديرية الغابات الإقليمية في إزمير لدعم جهود إطفاء الحرائق.

كما شاركت ثلاث طائرات هليكوبتر مزودة بنظام رؤية ليلية في مهمة إطفاء الحريق.