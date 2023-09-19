أحمد عامر: الإمارات تعتبر مصر ركيزة أمن واستقرار المنطقة| فيديو

أكد أحمد عامر، الكاتب الصحفي، أن مصر والإمارات تجمعهما علاقات عميقة الجذور تتميز بالفهم والوعي الحقيقيين للمتغيرات الدولية والإقليمية التي تحدث حاليًا، فهي تطورات سريعة ومتلاحقة؛ وبالتالي يكون التشاور والتنسيق دائما وعلى أعلى مستوى.



العلاقات المصرية الإماراتية

وقال “عامر”، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الثلاثاء، إن مصر أول دولة تدعم اتحاد الإمارات العربية المتحدة سنة 1971، لافتًا إلى أن الإمارات لديها يقين بأن مصر قلب العروبة النابض وركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن مصر تعتبر الإمارات أهم داعم عربي لجمهورية مصر العربية وهمزة الوصل بين جميع الدول العربية، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الإماراتية هي ركيزة استقرار وأمن المنطقة.