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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يدشن فعاليات مبادرة «راجعين نتعلم» لسداد المصروفات وتوفير المستلزمات المدرسية للطلاب

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد الدكتور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية فاعليات مبادرة مؤسسة حياة كريمة "راجعين نتعلم" للعام الثاني على التوالي لتسديد المصروفات الدراسية وتوفير المستلزمات المدرسية لطلاب المدارس المستحقين على مستوى المحافظة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من داخل مدرسة طلعت حرب العسكرية بمدينة المحلة الكبرى.

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جاء ذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ومكتب حياة كريمة بالغربية.

وفي أجواء سادتها حالة من البهجة تم تسليم المستلزمات الدراسية لعدد 300 طالب بالتزامن مع تسليم المستلزمات لكافة الطلاب المستحقين على مستوى المحافظة في مختلف المراكز والمدن .حيث سيتم تسليم 1000 طالب وطالبة من أبناء المحافظة كافة الادوات المدرسيه.

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وأكد محافظ الغربية أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالأسر الأولى بالرعاية ورفع العبء عن كاهلهم بكافة الطرق الممكنة وتخفيف الحمل عن كاهل أولياء الأمور في بداية العام الدراسي، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية.

وثمن رحمي على دور القائمين على مؤسسة حياة كريمة في تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية في مختلف القري المصرية بالإضافة إلي تقديم كافة المساعدات لطلاب المدارس علي مستوي المحافظة.

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الجدير بالذكر أن مبادرة راجعين نتعلم لتوفير المستلزمات المدرسية للأسر الأكثر احتياجا، تأتي ضمن خطة مؤسسة حياة كريمة للتنمية الشاملة في محافظات مصر، وفي إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والتي تواصل فعالياتها للعام الثاني على التوالي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقد تم عمل بحث استقصائي بالأسر المستحقة مع تحديد أماكنهم للوصول إلى الفئات المستحقة وتقديم آلاف الخدمات التعليمية المختلفة على مدار العام الدراسي للطلاب.

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