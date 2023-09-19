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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

على بعد 2مليون سنة ضوئية.. تلسكوب صيني عملاق ينشر صور صادمة من الفضاء

تليسكوب صيني
تليسكوب صيني

تسعى الصين للريادة في علوم الفضاء ، حيث تضع دراسة الكواكب والنجوم نصب اعينها وتسخر لذلك كل غالي ونفيس في مجال البحث العلمي، حيث دشنت مؤخرا العمل بتلسكوب واسع المجال قادر على مسح سماء نصف الكرة الشمالي بأكمله، بمقاطعة تشينغهاي شمال غربي البلاد.
 

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وبحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية، نشر بالفعل أول صورة التقطها لمجرة المرأة المسلسلة، التي تقع على بُعد أكثر من مليوني سنة ضوئية من مجرة درب التبانة.


وحاليا، يعد تلسكوب المسح واسع المجال، الذي طورته جامعة الصين للعلوم والتكنولوجيا ومرصد الجبل الأرجواني التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، أكبر منشأة مسح للمجال الزمني في نصف الكرة الشمالي.

وأنتج التلسكوب، الذي يجمع بين مجال واسع للرؤية وقدرات تصوير عالية الدقة، صورة متعددة الألوان لمجرة المرأة المسلسلة والمنطقة المحيطة بالمجرة، باستخدام 150 صورة مجمعة.

وفي هذا الاطار، من المتوقع أن يساعد التلسكوب - القادر على مسح السماء الشمالية بأكملها مرة كل ثلاث ليال - العلماء على مراقبة الأحداث الفلكية الديناميكية وإجراء أبحاث المراقبة الفلكية في المجال الزمني. 

كما أنه من المتوقع أيضا أن يساعد هذا المشروع على تحسين قدرات الصين الخاصة بمراقبة الأجسام القريبة من الأرض والإنذار المبكر.

الصين الفضاء البحث العلمي سماء

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