منى زكي تهنئ صناع فيلم "فوي فوي" بعد ترشيحه للأوسكار

وجهت الفنانة مني زكي التهئنة لصناع فيلم “ فوي فوي فوي ” ، والذى تم ترشيحة من قبل مصر، لينافس في مسابقة الأوسكار.

وقالت مني زكي عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات الشهيرة إنستجرام : مبروك لمصر وألف مبروك لكل صناع العمل فخورين أوى أوى بيكوا".

وكانت قد كشفت الناقدة الفنية فايزة هنداوي، عن ترشيح فيلم فوي فوي فوي لـ محمد فراج، للمنافسة علي جائزة أوسكار أحسن فيلم دولي، هذا العام.

وكتبت فايزة هنداوي، في منشور لها عبر حسابها على فيسبوك: «فيلم " فوي فوي فوي " هو الفيلم المصري المرشح للمنافسة علي جائزة أوسكار احسن فيلم دولي .. بأغلبية أصوات لجنة الاختيار مبروك لكل صناع الفيلم».

بوستر فيلم فوي فوي فوي

ويظهر محمد فراج، على بوستر فيلم فوي فوي فوي، في المنتصف مرتديا زي نادي الإحسان الرياضي ونظارات شمسية فيما يحمل كرة قدم وعصا مكفوفين، فيما تقف بجانبه نيللي كريم وهي تحمل كاميرا تصوير احترافية في إشارة إلى طبيعة عملها كصحفية رياضية تبحث عن سبق، فيما يبدو بيومي فؤاد وأمجد الحجار مذهولين بينما يظهر ع طه الدسوقي غير مبالي بما يدور حوله .

الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال ومن خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية. تدور الأحداث في عام ٢٠١٣ في مصر وهي مستوحاة من أحداث حقيقية ؛ حيث يحلم حسن بالفرار، وبدهاء ومكر يجد الفرصة حين يُعلن عن فريق كرة قدم للمكفوفين ينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا. يتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.

يذكر أن هذا أول عمل سينمائي يجمع محمد فراج ونيللي كريم، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، طه الدسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، ظهور خاص لبسنت شوقي، إنتاج فيلم كلينك وفوكس سينما وإيمج نيشن أبوظبي.