سلاحف وضب .. أمن مطار القاهرة يعثر على مفاجأة بحقائب مسافرين |صور

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية.

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ من ضبط (3 أشخاص"أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول") بحيازتهم (68 سلاحف مصرية حيه – 75 ضب سيناوى – 6 ثعبان) مخبأة داخل حقائبهم، وبالعرض على الجهات المختصة بالميناء أفادت بأن المضبوطات محظور الإتجار بها وتصديرها وتم التحفظ عليها بمعرفة الجهات المعنية.

وبمواجهتهم قرروا إعتزامهم تهريب المضبوطات بالخارج بغرض بيعها وتحقيق إستفادة مادية.

تم إتخاذ الاجراءات القانونية.. وتولت النيابة التحقيق.

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