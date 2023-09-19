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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ذكرى ميلاد صاحب "سيد الذباب".. ويليام جولدنج الحائز على نوبل والبوكر

صدى البلد

يصادف  هذا اليوم 19 سبتمبر ميلاد الكاتب البريطاني ويليام جولدنج، الذي حاز على جائزة نوبل في الآداب.

جولدنج  ُولد في إقليم كورنوال في جنوب غرب إنجلترا، ودرس العلوم الطبيعية في جامعة أكسفورد لمدة سنتين قبل أن يتحول إلى دراسة الأدب الإنجليزي.

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، التي شارك فيها كضابط في البحرية، قررجولدنج التفرغ للكتابة وكانت روايته الأولى بعنوان "سيد الذباب".

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فشل الثقافة الإنسانية في رواية "سيد الذباب"

"سيد الذباب" هي رواية تدور أحداثها حول مجموعة من الأولاد الصغار الذين يتراوح أعمارهم بين الخامسة والرابعة عشرة عامًا، يتعرضون لحادث تحطم طائرتهم نتيجة لهجوم طائرات العدو خلال حرب خيالية، وتكون النتيجة المأساوية أنه لا ينجو أحد من البالغين الذين كانوا معهم.

تبدأ الرواية بتنظيم الأولاد لأنفسهم، ومع مرور الوقت، يتحولون إلى وحوش وحشية، يظهر الطابع البدائي للإنسان وينكشف فشل الثقافة التي اخترعها البشر، يرغب ويليام جولدنج، مؤلف الرواية، في إظهار كيف أن الثقافة والقيم الإنسانية يمكن أن تنهار في ظل الظروف القاسية.

تعتبر "سيد الذباب" رواية رمزية تناقش فشل الثقافة التي صاغها الإنسان، يتم تمثيل هذا الفشل من خلال قصة مجموعة من الأولاد البريطانيين الذين يعلقون على جزيرة مهجورة ويحاولون تأسيس نظام حكم لأنفسهم، ومع ذلك، تحدث نتائج كارثية وتتفشى الفوضى.

على الرغم من أن "سيد الذباب" لم تحقق شهرة كبيرة عند صدورها، حيث تم بيع أقل من ثلاثة آلاف نسخة في الولايات المتحدة خلال عام 1955 قبل أن يتم وقف طبعها، إلا أنها سرعان ما أصبحت واحدة من أكثر الكتب مبيعًا. في أوائل الستينيات، أصبحت قراءتها شائعة في العديد من المدارس والكليات.

افضل 100 كتاب 

حققت الرواية مكانة مرموقة في قائمة رابطة المكتبات الأمريكية لأفضل 100 كتاب تحدي خلال فترة 1990-1999، حيث احتلت المركز 68. وفي عام 2005، تم اختيارها من قبل مجلة "تايم" كواحدة من أفضل 100 رواية باللغة الإنجليزية من عام 1923 حتى الوقت الحاضر.

تم تحويل رواية "سيد الذباب" إلى فيلم مرتين، الأولى في عام 1963 من إخراج بيتر بروك، والثانية في عام 1990 من إخراج هاري هوك.

وفي عام 1980، حصل ويليام جولدنج على جائزة بوكرز، وهي أرفع جائزة بريطانية مرموقة، عن روايته "طقوس المرور". وفي عام 1983، حصل على جائزة نوبل في الآداب عن روايته "سيد الذباب" التي ناقشت الفشل الثقافي للبشرية.

وفاة ويليام جولدنج 

وفي عام 1993، توفي ويليام غولدنغ عن عمر يناهز 81 عامًا، نتيجة قصور في القلب. قضى حوالي 40 عامًا في التفرغ للكتابة، حيث أنتج العديد من الروايات والقصص القصيرة والمسرحيات والمقالات.

 

ويليام غولدنغ الحرب العالمية الثانية الأدب الإنجليزي جائزة نوبل في الآداب سيد الذباب

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