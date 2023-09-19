تقارير: ناجلسمان مديرا فنيا لمنتخب ألمانيا

أكد تقرير صحفي، توصل الاتحاد الألماني لكرة القدم، إلى اتفاق مبدئي مع يوليان ناجلسمان، لقيادة المانشافت، خلفا للمدرب هانز فليك.

وبحسب صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن الاتحاد الألماني لكرة القدم اتفق مع ناجلسمان من حيث المبدأ على العمل معًا حتى بطولة أوروبا 2024.

وأضافت أنه يتبقى التفاصيل النهائية لإضفاء الطابع الرسمي على التعاقد، على أن يكون الراتب الشهري للمدرب حوالي 400 ألف يورو يورو.

وأوضحت أن يوليان ناجلسمان أنهى عقده رسميا مع بايرن ميونخ، إذ كان المدرب يحصل على راتبه بشكل طبيعي رغم أقالته من تدريب الفريق البافاري.

ولفتت إلى أن ناجلسمان قدم تضحية مالية كبيرة من أجل تدريب منتخب ألمانيا.

كان الاتحاد الألماني لكرة القدم، أعلن الأسبوع الماضي إقالة هانز فليك من تدريب منتخب ألمانيا بسبب تدهور النتائج، آخر الخسارة أمام اليابان بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة ودية.