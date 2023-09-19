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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بيشربوا شيشة.. تصريحات أوسوريو تفضح لاعبي الزمالك.. فيديو جراف

أوسوريو
أوسوريو

أجرى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق نادي الزمالك، حوارًا مطولا مع صحيفة ماركا الإسبانية ، كشف فيه العديد من الحقائق حول تدريبات لاعبي الزمالك.

بيسهروا ويشربوا شيشة.. تصريحات صادمة من أوسوريو مدرب الزمالك عن اللاعبين المصريين

وقال أوسوريو: لقد قفزنا بالفريق من المركز التاسع بالدوري، وحصلنا على المركز الثالث؛ لنتأهل إلى كأس الكونفدرالية .

 

إمكانات كبيرة

 

وتحدث أوسوريو عن إمكانيات اللاعبين المصريين، قائلا: وراثيا هناك إمكانات كبيرة في مصر، ولكن لأسباب ثقافية ودينية، لا يتم استغلال لاعب كرة القدم المصري".

ولمتابعة المزيد حول تصريحات أوسوريو المثيرة .. تابع الفيديو جراف التالي:

أوسوريو الزمالك صحيفة ماركا الإسبانية حول تدريبات لاعبي الزمالك الكولومبي

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