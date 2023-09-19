بيشربوا شيشة.. تصريحات أوسوريو تفضح لاعبي الزمالك.. فيديو جراف

أجرى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق نادي الزمالك، حوارًا مطولا مع صحيفة ماركا الإسبانية ، كشف فيه العديد من الحقائق حول تدريبات لاعبي الزمالك.

وقال أوسوريو: لقد قفزنا بالفريق من المركز التاسع بالدوري، وحصلنا على المركز الثالث؛ لنتأهل إلى كأس الكونفدرالية .

إمكانات كبيرة

وتحدث أوسوريو عن إمكانيات اللاعبين المصريين، قائلا: وراثيا هناك إمكانات كبيرة في مصر، ولكن لأسباب ثقافية ودينية، لا يتم استغلال لاعب كرة القدم المصري".

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