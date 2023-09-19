شيخ الأزهر : مستعدون لزيادة المِنح الدراسية لأبناء جيبوتي ومضاعفة مبعوثينا

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء بمشيخة الأزهر، خالد الشاذلي، سفير مصر الجديد لدى جمهورية جيبوتي؛ لبحث سُبُل تعزيز دعم الأزهر العلمي والدعوي لأبناء جيبوتي.

وقال فضيلة الإمام الأكبر، إن الأزهر لا يتوانى عن تقديم كل أوجه الدعم العلمي والدعوي والإغاثي لأبناء القارة الإفريقية، ومساعدة الشعوب الإفريقية في بناء نهضتها وتقدمها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الموارد البشرية الإفريقية القادرة على تلبية احتياجات المجتمعات والشعوب الإفريقية في ظل ما تعانيه القارة السمراء من استعمار وسوء توجيه للموارد وضعف الإمكانيات، جعلت بلادها في قائمة البلاد الأشد احتياجًا والأكثر فقرًا على الرغم من كونها قارة الذهب الغنية بثرواتها الطبيعية ومواردها اللامحدودة.

وأضاف فضيلة الإمام الأكبر أن الأزهر يرحِّب بالطلاب الوافدين من كل الدول وبخاصة الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن الأزهر يستضيف ١٢٩ طالبًا وطالبةً من جيبوتي، منهم ٤٩ على منح دراسية يقدِّمها الأزهر الشريف، كما يقدِّم الأزهر ١٥ منحة دراسية سنويًّا لأبناء جيبوتي، ولدينا ٥ مبعوثين أزهريين، مؤكدًا استعداد الأزهر لزيادة المنح الدراسية المقدَّمة لأبناء جيبوتي للالتحاق للدراسة بالأزهر، ومضاعفة أعداد المبعوثين الأزهريين لدولة جيبوتي.

من جانبه، أعرب السفير خالد الشاذلي عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقدمه الأزهر الشريف من دعم كبير لأبناء القارة الإفريقية ممثلة في المنح الدراسية وإيفاد المبعوثين الأزهريين والقوافل الدعوية والإغاثية وبرامج تدريب الأئمة والوعاظ، مؤكدًا حرصَه على تعزيز التعاون وفتح قنوات الحوار بين المؤسسات الدينية والتعليمية في جيبوتي ومؤسسة الأزهر الشريف.