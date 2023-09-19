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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تهدف أوبك لرفع أسعار النفط عالميًا .. وزير الطاقة السعودي يجيب

وزير الطاقة السعودي
وزير الطاقة السعودي

قال وزير الطاقة السعودي إن قرار الرياض وموسكو تمديد تخفيضات إمدادات النفط لا يتعلق بـ ”رفع الأسعار”، حيث تحوم العقود الآجلة لخام برنت بالقرب من 95 دولارًا للبرميل ويتوقع المحللون المزيد من الارتفاعات، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.  

وذكر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان : "يمكننا خفض المزيد، أو يمكننا الزيادة ولا يتعلق الأمر برفع الأسعار".

أضاف ″يتعلق الأمر بـاتخاذ القرار في الوقت المناسب، عندما تكون لدينا البيانات”.

خفض بعض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وأوبك بلس الانتاج بــ 1.66 مليون برميل يوميًا من التخفيضات الطوعية، حتى نهاية عام 2024.


تعد المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط المنقول بحراً في العالم .

وزير الطاقة السعودي الرياض وموسكو إمدادات النفط رفع الأسعار

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