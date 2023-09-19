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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منهارين نفسيا.. عبير صلاح الدين تدعم هادى خفاجة

عبير صلاح الدين
عبير صلاح الدين

نشرت عبير صلاح الدين تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تدعم فيه الفنان فادى خفاجة.

وقالت عبير صلاح الدين : فادي خفاجة.. أنا مقدرة شعورك وإحساسك بالظلم، بس معلش ربنا كبير ومتعرفش الخير فين، مش يمكن يفتحلك باب رزق آخر غير التمثيل؟!.

وأضافت عبير صلاح الدين: أنا بطلب من الناس اللي بتدخل تهاجم الفنانين، فيه ممثلين محترمين والله، وقاعدين في بيتهم من غير شغل، ومنهارين نفسيًا فبلاش القسوة عليهم، دول مش ناقصين ربنا يعينهم، ارحموهم شوية بقى، ومش هتبقوا انتوا والزمن عليهم.. ربنا يعينك يا شرف الدين يا ابن ونيس.. وكل ممثلين ونيس.

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دخل الفنان فادي خفاجة في حالة من الانهيار، من خلال لايف عبر حسابه بتطبيق تيك توك، حيث اشتكى من قلة المشاركة في الأعمال الفنية، لذلك لجأ لتطبيق تيك توك كي يحصل على الهدايا والأموال بسبب قلة العمل.

و ظهر الفنان فادي خفاجة في بث مباشر عبر حسابه الشخصي على تطبيق تيك توك،  في حالة حزن و فقدان للأمل  بسببهم عرض أعمال فنية عليه خلال الفترة الماضية، لذلك اضطر للجوء إلى عالم تيك توك.

وقال فادي خفاجة عبر حسابه الشخصي على تطبيق تيك توك: مين معندوش أخطاء أجدع واحد في لايف هنا لو قعد ثانية مع نفسه هيلاقي نفسه كله أخطاء.. أقرب صديق ليا هو اللي بيهاجمني.. البني آدم الوحيد اللي كنت منتظره في غلطي يدافع عني ضربني في ضهري.

وتابع خفاجة: مهما قالوا متكلمش هتكلم عشان أقل حقوقي إني أشتغل.. لكن ما فيش فايدة أنا قاعد في البيت من غير شغل.

جدير بالذكر أن فادي خفاجة اشتكى منذ سنوات من قلة العمل، وخرج عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال: 'يا مخرجين ومنتجين مصر، لو العبد الله بعد العمر ده كله مشتغلش في مسلسل واتنين وتلاتة، مين اللي يشتغل يا ولاد المهنة والأصول؟، ممكن أتحدى أي مخرج أو أي شركة إنتاج بكفاءتي ودراستي وعمري وخبرتي'.

وتابع فادي خفاجة: 'والله العظيم لو قالولي بطلها لبطلها، مشكلتي إني واثق في نفسي بفضل الله، وربنا الحكم والعدل، ومطرح ما ترسي ندقلها'.

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