انطلاق فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في قصر ثقافة روض الفرج

تبدأ فعاليات المهرجان الختامى لنوادى المسرح الدورة الثلاثين دورة الكاتب محمد ابو العلا السلامونى، برعاية نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بحضور عمرو بسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وسمر الوزير مدير عام الإدارة العامة للمسرح.



وتبدأ الفعاليات من ٣٠ سبتمبر وتستمر حتى ١٥ أكتوبر، بمشاركة سبعة وعشرين عرضا مسرحيا، بمعدل عرضين كل يوم.

يصاحب المهرجان صدور النشرة اليومية ، التى يرأس تحريرها يسرى حسان و كتيب المهرجان ، وندوات المهرجان والتى تعقب كل عرض مسرحي يديرها نخبة كبيرة من المسرحيين د. محمد زعيمة ، المخرج /حمدى حسين ، المخرج/ السعيد منسي ، د. محمد الشافعى ، المخرج /محمد صابر ، الناقد/ عبد الناصر حنفى ، الكاتب/ سعيد حجاج ، الكاتب /سامح عثمان ، الناقد/ احمد خميس ، الناقد/ محمود حامد و المخرج /شاذلى فرح.

كما ستتم إقامة ورش مجانية طوال ايام المهرجان عن الفلسفة النوعية لعروض نوادى المسرح ، ( البنية الدرامية المغايرة في عروض نوادى المسرح نصا وصورة ) ، يقدم تلك الورش مجموعة من المدربين المتخصصين الكبار، منهم د. حازم شبل ، المؤلف سعيد حجاج ، والمخرج السعيد منسي ، المؤلف/ سامح عثمان ، المخرج / شاذلى فرح .



وتتكون لجنة تحكيم المهرجان الختامى لنوادى المسرح الدورة الثلاثون من كل من د./ احمد مجاهد رئيسا ، د./ صبحي السيد ، المخرج/ ناصر عبد المنعم المخرج/ عزت زين ، المخرج ومدير المهرجان / محمد الطايع .