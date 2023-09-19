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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

تكريم الفنانة الإيطالية مارزيا تيديشي في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

صدى البلد

أعلن المستشار الثقافي الإيطالي ديفيد اسكالماني ، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان دولة ضيف الشرف بالدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ، عن تكريم الفنانة الإيطالية "مارزيا تيديشي ".

وقال: أشكر مازن الغرباوي على إختيار الفنانة الإيطالية ضمن المكرمين فهي لها العديد من الإسهامات في الفن الإيطالي، وهذا يساعد على إنتشار الفن الإيطالي خارج البلاد،  فنحن فخورين بالفرص التي يعطيها مازن الغرباوي للفنانين الإيطاليين.

وأقيم منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان دولة ضيف الشرف بالدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بالمركز الثقافي الإيطالي، بحضور المخرج والفنان مازن الغرباوي رئيس المهرجان، والدكتورة إنجي البستاوي مديرة المهرجان، والمستشار الثقافي الإيطالي ديفيد إسكالماني ، والمنتج هشام سليمان، والفنان عمرو القاضي، والفنان ميدو عادل ، و الفنانة الدكتورة سميرة محسن حامل اسم الدورة الثامنة من المهرجان.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من 25 وحتي 30 نوفمبر، ويرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، وتحمل دورته الثامنة اسم الفنانة الكبيرة الدكتورة سميرة محسن، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقاف الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الفنان عمرو القاضي الفنان ميدو عادل المنتج هشام سليمان المركز الثقافي خالد فودة محافظ جنوب سيناء دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة دكتورة سميرة محسن

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