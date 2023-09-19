محمد صلاح بالذكاء الاصطناعي في الإعلان الجديد مع لوفرين.. فيديو

‏هل شاهدت إعلان محمد صلاح الجديد الخاص بشركة مشروبات غازية شهيرة، المفاجأة هي أن الذي في الإعلان ليس محمد صلاح الذي نعرفه لكنه شاب يشبه محمد صلاح في الملامح، وذلك حسبما أذاعت فضائية العربية.

وتابع التقرير أن هذا الشاب اسمه محمود فرفور وعمره 23 عاما، اكتشف بعض الأشخاص وجه الشبه بينه وبين محمد صلاح، واستخدمت الشركة ‏الذكاء الاصطناعي ليظهر كأنه محمد صلاح، بصحبة صديقه لوفرين ‏وهو يتناول ‏الكبدة بالإسكندرية على العربات.

وجه محمد صلاح بالذكاء الاصطناعي

وأضاف أن الفكرة باختصار قائمة على تركيب وجه محمد صلاح على جسد شبيهه الذي ظهر بالإعلان لكن بطريقة احترافية عبر الذكاء الاصطناعي.