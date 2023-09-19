طارق قنديل ينعى تيسير الهوارى عضو لجنة الحكماء بالأهلي

نعى طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ببالغ الحزن والأسى "الحاج تيسير الهواري"، عضو النادي وأحد أبرز أعضاء لجنة الحكماء بالنادي، الذي وافته المنية امس الاثنين.

وكتب طارق قنديل عبر حسابه علي انستجرام "رحم الله رمز الأهلاوية وكبيرنا الغالي الحاج تيسير الهواري 🤲"

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والمصري في تمام السابعة مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الأهلي ضد المصري

ويستهدف الأهلي مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم وقطع أول خطوة نحو الحفاظ على درع الدوري.

وخسر الأهلي لقب السوبر الإفريقي الجمعة الماضي، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف.

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضي تحت قيادة المدرب المخضرم كولر، وذلك بعدما غاب اللقب في آخر موسمين لصالح نادي الزمالك.