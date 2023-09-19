رمضان صبحي يحتفل بعيد ميلاد ابنه زين: كل لحظة معك سحرية

احتفل رمضان صبحى، نجم نادى بيراميدز، بعيد ميلاد ابنه "زين"، ونشر صوراً له مع نجله عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب رمضان صبحي، قائلا: "ممتن إلى الأبد للجو الذي يجلبه هذا الرجل الصغير إلى حياتنا لقد كانت كل لحظة معك سحرية، بدءًا من خطوات طفلك الأولى وحتى حس الفكاهة المطلق لديك عيد ميلادك الرابع سعيد يا غاليتي زينو".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لخوض لقاء نادي الزمالك المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.

