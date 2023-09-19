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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رمضان صبحي يحتفل بعيد ميلاد ابنه زين: كل لحظة معك سحرية

رمضان صبحي
رمضان صبحي

احتفل رمضان صبحى، نجم نادى بيراميدز، بعيد ميلاد ابنه "زين"، ونشر صوراً له مع نجله عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب رمضان صبحي، قائلا: "ممتن إلى الأبد للجو الذي يجلبه هذا الرجل الصغير إلى حياتنا لقد كانت كل لحظة معك سحرية، بدءًا من خطوات طفلك الأولى وحتى حس الفكاهة المطلق لديك عيد ميلادك الرابع سعيد يا غاليتي زينو".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لخوض لقاء نادي الزمالك المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.
 

IMG_٢٠٢٣٠٩١٩_١٧٤٨٠٥
IMG_٢٠٢٣٠٩١٩_١٧٤٨٠٥

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