تفاصيل القافلة الدعوية بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء إلى شمال سيناء

تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر و الأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة (شمال سيناء)، يومي الخميس والجمعة : (6 – 7 ربيع الأول 1445هـ)، الموافق(21 - 22 /9/2023م).

وتضم القافلة الدعوية المشتركة (خمسة عشر عالماً): خمسة من علماء الأزهر الشريف ، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " حال النبي - صلى الله عليه وسلم – مع أصحابه "، وذلك على النحو التالي:

يأتي هذا في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

كمات تنطلق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي(المنوفية– بني سويف)، يوم الجمعة القادمة : (7ربيع أول 1445هـ)، الموافق(22/ 9/ 2023م).

وتضم (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " حال النبي – صلى الله عليه وسلم – مع أصحابه"، وذلك على النحو التالي:

