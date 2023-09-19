هيفاء وهبي تتعاقد على بطولة فيلم جديد مع هيثم سعيد

تعاقدت النجمة هيفاء وهبي على فيلم جديد، ومن المفترض أن تبدأ تصويره خلال الفترة القادمة، والعمل من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.

وكتبت هيفاء وهبي عبر حسابها علي انستجرام "فيلم جديد من تأليف أ.هيثم سعيد واخراج أ.مرقص عادل، التحضيرات بدأت من ٤ شهور , طرح المخرج فكرتين فكرة فيلم رومانسي كوميدي و فكرة فيلم أكشن …والاتنين بيشكلوا مفاجأة حلوة...برأيكم اي فيلم انا اخترت 🤩❓🎥"



يذكر أن آخر أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي فيلم رمسيس كان من بطولة، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي الميرغني، محمود حافظ، وسميرة مقرون، مع ضيوف الشرف مصطفى خاطر، أوس أوس، وجومانا مراد، ومن تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.