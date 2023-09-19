الأرصاد تكشف مفاجآت عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن العالم الآن يشهد تغيرات مناخية، وخاصة في حالات الطقس، مشيرة إلى أن الدولة تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ويوجد استقرار في الأحوال الجوية يستمر حتى الأسبوع المقبل.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن الأمطار التي سقطت على بعض المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، خفيفة، ولا تؤثر في حركة العمل في تلك المحافظات.

متابعة أنباء الأرصاد الجوية

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الخريف من المتوقع أن يشهد طقسا متغيرا، مناشدة المواطنين بمتابعة أنباء الأرصاد الجوية.