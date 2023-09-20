“المركزي” يحدد سعر الفائدة| تعرف على أفضل الشهادات الثلاثية في البنوك قبل اجتماع غدا

في عالم الاقتصاد المصري، تعتبر الشهادات البنكية الثلاثية ذات العائد الثابت من بين أفضل الأوعية الادخارية التي يمكن للمواطنين اللجوء إليها كاستثمار آمن لأموالهم. تقدم البنوك هذه الشهادات بأسعار فائدة مجزية ولمدد زمنية متنوعة، مما يجعلها خيارًا جذابًا للعديد من الأفراد.

فوائد الشهادات البنكية الثلاثية

عائد ثابت

وتعتبر الشهادات البنكية الثلاثية من الأوعية الاستثمارية التي توفر عائدًا ثابتًا طوال فترة الاستثمار. وهذا يعني أن المودعين يمكنهم الاعتماد على استلام أرباحهم بوضوح ودون مفاجآت غير مرغوب فيها.

تنوع في مدد الاستثمار

وتوفر البنوك المصرية مجموعة متنوعة من مدد الاستثمار للشهادات البنكية الثلاثية، مما يسمح للمودعين باختيار الفترة التي تناسب احتياجاتهم وأهدافهم. سواء كنت تفضل الاستثمار لفترة قصيرة مثل 3 سنوات أو لفترة أطول، ستجد خيارًا مناسبًا.

شروط الاستثمار

الحد الأدنى لشراء الشهادة

يتراوح الحد الأدنى لشراء الشهادة البنكية الثلاثية ومدتها 3 سنوات بين ألف جنيه في معظم البنوك المصرية. ومع ذلك، يمكن أن يرتفع الحد الأدنى في بعض البنوك الأخرى ليصل إلى مبالغ تتراوح بين 10 آلاف جنيه و100 ألف جنيه. ويجب على المستثمرين أخذ هذه الحدود في اعتبارهم عند اتخاذ قرار الاستثمار.

فترة استرداد الشهادة

ويمكن للعملاء استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر على شرائها. يتم احتساب سعر الفائدة اعتبارًا من اليوم التالي لشراء الشهادة. هذا يعني أن المستثمرين يمكنهم الوصول إلى أموالهم بسرعة إذا كانت هناك حاجة مستعجلة للأموال.

سهولة الاستثمار

وتسهل البنوك المصرية على عملائها عملية شراء الشهادات البنكية الثلاثية من خلال القنوات الرقمية المختلفة. ويمكن للمستثمرين شراءها عبر الإنترنت البنكي، أو من خلال تطبيقات الموبايل بانكينج، أو حتى من خلال مركز الاتصال الخاص بالبنك أو ماكينات الصراف الآلي الخاصة به.

وإليكم سعر الفائدة على شهادات الإدخار الثلاثية في البنوك ، قبل اجتماع البنك المركزي المصري.

1- البنك العربي الأفريقي الدولي

شهادة إدخار مدتها 3 سنوات بسعر فائدة 40% ويصرف العائد مقدمًا، بسعر فائدة تراكمي 18.56%.

2- بنك التعمير والإسكان

الشهادة الثلاثية ومدتها 3 سنوات Luxury بسعر فائدة 20% سنوي ويصرف العائد سنويا، و18.5% سنويا ويصرف العائد شهريا.

3- البنك الأهلي المصري

الشهادة الأولى بسعر فائدة ثابت يبلغ 19% ومدتها 3 سنوات ويصرف العائد شهريا.

الشهادة الثانية ومدتها 3 سنوات بسعر فائدة متناقص يبلغ 22% للسنة الأولى ويصرف العائد شهريا، و18% للسنة الثانية ويصرف العائد شهريا، و16% للسنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.

4- بنك مصر

الشهادة الأولى بسعر فائدة ثابت يبلغ 19% ومدتها 3 سنوات ويصرف العائد شهريا.

الشهادة الثانية ومدتها 3 سنوات بسعر فائدة متناقص يبلغ 22% للسنة الأولى ويصرف العائد شهريا، و18% للسنة الثانية ويصرف العائد شهريا، و16% للسنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.

5- بنك القاهرة

شهادة بريمو جولد بالجنيه المصري ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات، وسعر الفائدة عليها 19%؜ سنوي ويصرف العائد شهرياً.

وأصدر بنك القاهرة، شهادة بريمو جولد ذات العائد المتناقص بالجنيه المصري لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22%؜ للسنة الأولى و18% للسنة الثانية و16% ؜للسنة الثالثة ويصرف العائد شهريًا.

6- البنك الزراعي المصري

شهادة الخير الجديدة بالجنيه المصري لمدة 3 أعوام، بفائدة 19% وتصرف الفائدة شهريا وبفائدة 19.5% وتصرف فائدة سنويًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

7- بنك QNB

شهادة تحت اسم "أوائل QNB": بسعر فائدة 19% يصرف العائد شهرياً، و19.10% يصرف بشكل ربع سنوي، و19.25% يصرف سنويًا، ويبدأ شراؤها من أول 10 آلاف جنيه، ومضاعفات الألف جنيه.

توقعات سعر الفائدة

تعتزم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري التحديد فيما يتعلق بسعر الفائدة في مصر خلال الفترة المقبلة. من المتوقع أن تتجه اللجنة نحو تثبيت أسعار الفائدة كما هي دون تغيير. هذا يعكس استقرار الوضع الاقتصادي في مصر والجهود التي تبذلها الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على الاستقرار النقدي.

تأثيرات رفع سعر الفائدة

قرار رفع سعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماع اللجنة الأخير يعكس التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري. ارتفاع معدلات التضخم وضغوط الأسعار قد دفعا البنك المركزي إلى اتخاذ هذا القرار. يأمل البنك المركزي أن يعزز هذا القرار الاستقرار النقدي ويحد من تصاعد معدلات التضخم.

وتعتبر الشهادات البنكية الثلاثية ذات العائد الثابت خيارًا استثماريًا ممتازًا للمواطنين المصريين. توفر لهم فرصة للاستثمار في ظل ظروف اقتصادية مستقرة ومعدلات فائدة جذابة. إذا كنت تبحث عن طريقة آمنة ومربحة لادخار أموالك، فإن الشهادات البنكية الثلاثية قد تكون الخيار الأمثل بالنسبة لك.