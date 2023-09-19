منتخب مصر للناشئات لكرة اليد يحقق الفوز الثالث ببطولة إفريقيا

فاز منتخب مصر للناشئات مواليد 2006 على نظيره الأنجولي بنتيجة (25 – 23) في ثالث مواجهات الفريق في بطولة إفريقيا التي تستضيفها تونس.



وكان المنتخب قد فاز في المباراتين الماضيتين على المغرب بنتيجة (40 - 12) في ثاني مواجهات الفريق في بطولة إفريقيا التي تستضيفها تونس، وتم اعتماد نتيجة الفوز على الكونغو الديمقراطية بعد تخلفهم عن حضور المباراة الأولى بنتيجة (0 – 10).



يشار إلى أن بعثة منتخبنا الوطني المصري تضم دكتور عادل إبراهيم رئيسا للبعثة وعبده عبد الوهاب المدير الفني لمنتخبات السيدات ورامي عبد اللطيف مدير فني وأحمد سمير مدرب عام ووليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى وحازم حامد محلل أداء ودكتورة منة الله بدري اخصائي علاج طبيعي وإيمان مرجان مدير إداري.



وتضم قائمة اللاعبات شروق محمود - جهاد وائل - نهى ايهاب - شهد صفي - ملك طه - سرمدا دعبس - رقية ياسر - مزنه احمد - جودي محمد - جنة نور - بسملة احمد - نورا مصطفى - مايا عبد الله - جودي وليد - جنا ياسر - هنا الحسين - جنا ايهاب.



ويلعب المنتخب الوطني المصري ضمن منتخبات المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات مصر وأنجولا والمغرب والكونغو الديمقراطية، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات تونس والجزائر وغينيا ونيجيريا.