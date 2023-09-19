محافظ الدقهلية: رفع 840 طن مخلفات وأتربة من شوارع وميادين المنصورة

أعلن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، استمرار تنفيذ أعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها من خلال مشاركة 9 وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة.



أوضح مختار - وفقًا لبيان اليوم الثلاثاء - أنه تم رفع 840 طنًا منها 750 طنًا مخلفات بلدية و40 طنًا أتربة و50 طن مخلفات صلبة وناتج تقليم أشجار من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية علي مدار يومان بمشاركة الوحدات المحلية ومعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل.



وأكد المحافظ، على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولاً بأول.



من جانبه، أوضح رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها محمد حمص أنه تابع تنفيذ أعمال رفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطى من خلال المرور على جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق أحياء شرق وغرب ومركز المنصورة" واستمرار العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة.



كما استمر تقليم الأشجار والحشائش بحديقه شجره الدر وعروس النيل وصباح الخير يا مصر والحدائق المفتوحه بشارع الجيش وري كافة المسطحات الخضراء وتم كنس الأتربه بشارع الأديب وغسيل أرصفه أمام التأمين الصحي والبلدورات بنزله كوبري سندوب وتم رفع كفاءة النظافة العامة بمناطق الزعفران وأبن زيد والحسيني وحي الجامعة وأحمد ماهر والترعة والآداب والعبور والبشطمير والمجزر والجمهورية والمشاية وعبده معروف ومحمد عبده والدراسات وسعد زغلول وترعة المحمودية.

