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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يطالب بطرح مقترحات جديدة للتوعية بالقضايا السكانية

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي

طالب محافظ الإسماعيلية شريف فهمي بشارة، بتضافر كافة الجهود وطرح مقترحات جديدة للدفع نحو تميز الأداء والتوعية اللازمة للمجتمع الإسماعيلي حيال القضايا السكانية، معربا عن تقدير المحافظة لجهود المجلس القومي للسكان والجهات الشريكة.


جاء ذلك - وفقا لبيان صادر عن المحافظة مساء اليوم /الثلاثاء/ - خلال الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة لاستعراض مقترح الخطة السنوية التنفيذية والمستهدفة للمجلس خلال العام الحالي.


وأوضح البيان أنه تم خلال الاجتماع بحث سبل تحقيق أهداف الخطة الموضوعة وتكاتف جميع الجهات لتحقيق المخطط ووضعه في حيز التنفيذ الفعلي.


من جانبها، أكدت نشوى الطحاوي مقررة المجلس الإقليمي للسكان بالإسماعيلية تحقيق نسب أعلى في جميع المحاور المستهدفة مقارنة بالعامِ الماضي، مشيرة إلى أن محاور الخطة تتضمن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والشباب وصحة المراهقين والتعليم والمعرفة والوعي المجتمعي وتمكين المرأة، كما عرضت مقررة المجلس القومي للسكان تقييم الأنشطة السكانية للخطة السنوية 2023/2022 لمحافظة الإسماعيلية.


بدوره استعرض أحمد عبدالرحمن وكيل مديرية التضامن الاجتماعي إمكانية تطوير المعرض الدائم المقام بحديقة الفيلة بحي ثالث الإسماعيلية من خلال اقتراح سبل للتعاون مع الغرفة التجارية بالإسماعيلية لتيسير عروض من شركات تجارية لتوفير منتجات بأسعار مناسبة وذلك بهدف زيادة إقبال المواطنين على المعرض.


وفي سياق متصل، أكد نائب محافظ الإسماعيلية أحمد عصام الدين، أن الزراعة قطاع رئيسي في الدولة المصرية، والدولة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدا في تقديم سُبل الدعم والمساندة الكاملة لجميع الفلاحين والمزارعين.


جاء ذلك - وفقا لبيان صادر عن محافظة الإسماعيلية اليوم /الثلاثاء/ - خلال الاجتماع الذي عقده نائب المحافظ، لبحث مشاكل المزارعين والفلاحين على أرض المحافظة.


وأوضح البيان أنه تم خلال الاجتماع عرض ومناقشة المقترح المقدم من نقيب الفلاحين بالمحافظة، والخاص بدراسة إنشاء مجلس أعلى للزراعة بالمحافظة برئاسة المحافظ وعضوية وكيل وزارة الزراعة والموارد المائية والري والصرف الزراعي وهيئة تحسين الأراضي والتعاون الزراعي والبنك الزراعي المصري ونقيب الفلاحين بالإسماعيلية وذلك لمناقشة كافة المشكلات المتعلقة بالزراعة والمزارعين وتذليل العقبات التي تواجه الفلاحين بالمحافظة مع تحديد توقيتات دورية ثابتة لانعقاد المجلس.


كما ناقش الاجتماع المشاكل التي تواجه المزارعين والفلاحين بالإسماعيلية والخاصة باستخدام كارت الفلاح وعدم إهدار كارت الفلاح لبعض المزارعين. 


من جانبه أكد أسماعيل العطار مدير عام مديرية الزراعة بالمحافظة، خلال الاجتماع أن التعاون الزراعي يسجل الحصر الزراعي أولا بأول في كل بداية موسم سواء كان الموسم الصيفي أو الشتوي، موضحا أن المزارع الذي يحصل على إيصال كارت الفلاح من البنك الزراعي المصري، يتم تسجيل بياناته الشخصية بالجمعية الزراعية التابع لها، وسيتم صرف مستلزمات الإنتاج والأسمدة الخاصة بالأرض الزراعية له.


وقال إنه في حال عدم تفعيل كارت الفلاح أو انتهاء صلاحيته أو تغيير اسم المزارع أو تغيير مساحة الأرض الزراعية سيواجه مشكلة في صرف مستلزمات الإنتاج والأسمدة.


وتناول الاجتماع أيضا مناقشة مقترح توزيع بديل الأسمدة الأزوتية وذلك من أجل تسهيل توفير الأسمدة للمزارعين والفلاحين.

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