شوبير: الأهلي يفتتح مشواره في الدوري بفوز كبير على المصري

حقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا علي المصري البورسعيدي بأربعة أهداف نظيفة فى اللقاء الذي اقيم مساء اليوم علي ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز .

وكتب احمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك: "الأهلي يفتتح مشواره في الدوري الممتاز بفوز كبير علي المصري برباعية نظيفة".



الأهلي يقسو على المصري برباعية.. وتألق تاو وعاشور ورضا سليم

وضم تشكيل الأهلي أمام المصري، كلاً من : محمد الشناوي ومحمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة ، علي معلول وأليو ديانج، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو، أنتوني موديست ورضا سليم.