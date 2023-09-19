هل تكون بداية لحرب جديدة.. حقيقة الأطباق الطائرة في أمريكا؟

تثير "الظواهر الجوية المجهولة" المعروفة أيضًا بـ"الأجسام الجوية المجهولة" جدلاً واسعًا في الكونجرس الأمريكي وتستحوذ على اهتمام العلماء والجمهور على حد سواء، تعتبر هذه الظواهر أجسامًا تظهر في السماء وتثير الدهشة والتساؤلات حول هويتها ومصدرها.

الظواهر الجوية المجهولة

رغم الجدل الكبير الذي تثيره الظواهر الجوية المجهولة، إلا أنه لا يوجد إجماع على طبيعتها وأصلها الحقيقي، بعض العلماء يعتقدون أنها قد تكون طائرات متقدمة من بلد آخر، قد تكون تجارب عسكرية سرية، أو حتى قد تكون آثارًا لحضور ذكي خارج الأرض.

ومع ذلك، فإن وكالة ناسا أعلنت مؤخرًا أنها لم تجد أي دليل يؤكد أن "الظواهر الجوية المجهولة" لها صلة بحضور خارج الأرض.

تتزايد الدعوات للكونجرس الأمريكي بإجراء تحقيقات رسمية حول هذه الظواهر الغامضة. يشير بعض السياسيين إلى أنه من الضروري تحديد طبيعة ومصدر هذه الظواهر، ومعرفة ما إذا كانت تمثل تهديدًا للأمن القومي أو إمكانية استغلالها لأغراض عسكرية.

تجدر الإشارة إلى أن هناك تقارير عديدة توثق رصد هذه الظواهر من قبل الطيارين العسكريين والمدنيين، وتقارير الشهود، وبعض التسجيلات المرئية والمسموعة. وقد أدى ظهور هذه الظواهر في وسائل الإعلام إلى زيادة الاهتمام العام بها وتساؤلات حول ماهيتها الحقيقية.

مناقشات الكونجرس الأمريكي

من المتوقع أن تتواصل المناقشات في الكونجرس الأمريكي بشأن الظواهر الجوية المجهولة، وقد تتخذ إجراءات رسمية لتحقيق الأمر والكشف عن حقيقتها. وفي حال تأكد أن هذه الظواهر تمثل تهديدًا أو تستحوذ على اهتمام الأمن القومي، فقد تتم اتخاذ إجراءات إضافية لفهمها والتعامل معها بشكل مناسب.

الأطباق الطائرة التي يتحدث عنها الكونجرس الأمريكي رسمياً تعرف بإسم "الظواهر الجوية المجهولة" وهي أجسام تظهر في السماء ولا يمكن تحديد هويتها على أنها أي طائرة أو ظاهرة طبيعية معروفة.

لا يوجد إجماع على طبيعة "الظواهر الجوية المجهولة"، لكن بعض العلماء "افترضوا" أنها يمكن أن تكون طائرات متقدمة من بلد آخر، أو حتى من كوكب آخر .. علما بأن وكالة ناسا أعلنت مؤخرا بانها ((لم تجد دليل)) على ان "الظواهر الجوية المجهولة" قادمة مع خارج الأرض.

ويعتقد آخرون أنها قد تكون ظواهر طبيعية لم نفهمها بعد، وعقد الكونجرس الأمريكي جلسة استماع بشأن "الظواهر الجوية المجهولة".

في يوليو 2023 حيث أدلى العديد من الشهود بشهاداتهم حول تجربتهم مع هذه الأشياء وقال أحد الشهود، وهو طيار سابق في البحرية اسمه ريان جريفز، انه رأى "الظواهر الجوية المجهولة" تحلق بسرعات وارتفاعات مستحيلة بالنسبة للطائرات البشرية الحالية وآن "الظواهر الجوية المجهولة" قامت بمناورات تتحدى قوانين الفيزياء.

دراسات علمية عن الأطباق الطائرة

بالإضافة إلى أنه غالبا ما توصف بأنها صامتة ولا تنبعث منها أبخرة عادم مرئية، يمكنها تغيير شكلها وحجمها، وتشاهد أحيانًا في مجموعات كبيرة.

لكن بحسب الدراسات العلمية، ليس كل مشاهدات "الظواهر الجوية المجهولة" متساوية فمن المحتمل أن تكون بعض المشاهدات خدعة ولكن هناك عدد من مشاهدات من طيارون عسكريين وغيرهم من المراقبين.

وتشير كل الأدلة إلى أن "الظواهر الجوية المجهولة" حقيقية ولكن طبيعتها غير معروفة هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أنها قد تكون طائرات متقدمة من دولة أخرى أو حتى من كوكب آخر ولكن هناك أيضا أدلة تشير إلى أنها قد تكون ظواهر طبيعية لم نفهمها بعد.

وتأخذ حكومة الولايات المتحدة حاليًا "الظواهر الجوية المجهولة" على محمل الجد ففي عام 2022 أنشأت وزارة الدفاع "فريق تحديد هوية الأجسام المحمولة جواً وتزامن الإدارة، المكلف بالتحقيق في مشاهدات "الظواهر الجوية المجهولة" وتحليلها ومن المتوقع أن يصدر الفريق هذا العام 2023 تقريرا عن النتائج التي توصل إليها.