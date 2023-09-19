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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأزهر العالمي للفتوى: برنامج تأهيل المقبلين على الزواج استهدف 6.5 مليون مواطن

وفد الأزهر العالمي
وفد الأزهر العالمي للفتوى يلتقي وزيرة الهجرة

التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بمقر الوزارة وفد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية - مشيخة الأزهر الشريف، والذي ضم الدكتور أسامة الحديدي مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتور عبدالله سلامة، مشرف قسم التوعية الأسرية والمجتمعية، والدكتور السيد عرفة، مشرف وحدة لم الشمل، بحضور المستشار نمير نجم، المستشار القانوني لوزارة الهجرة، وسارة مأمون، مساعد وزير الهجرة للمشروعات والمؤتمرات.

وأتت هذه الزيارة لبحث سبل التعاون المشترك لتوعية الجالية المصرية بالخارج حول عدد من قضايا الأسرة والمجتمع، ولتنسيق أعمال بروتوكول التعاون بين الوزارة ومؤسسة الأزهر الشريف، بشأن تعزيز الانتماء الوطني وزيادة الوعي المجتمعي ولم شمل الأسرة المصرية، ومواجهة الهجرة غير الشرعية.

من جانبها أشادت السفيرة سها جندي بدعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب للمصريين بالخارج وحرصه على توعيتهم، مثمنة ما يقوم به الأزهر الشريف وقطاعاته من جهود كبيرة في محاربة الأفكار الهدامة، معربةً عن ترحيبها الشديد بالتعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف للتعريف بوسطية الإسلام بين الجاليات المصرية حول العالم.

وأكدت السفيرة سها جندي، أن الجاليات المصرية بالخارج تتوق لما يُعرف الإسلام وسماحته، مشيرة إلى أن للأزهر الشريف دور رائد في العديد من دول العالم، من خلال جهوده في لم شمل الأسر المصرية بالخارج، والرد على كل ما يستجد من نقاشات ومسائل في شتى المجالات الدينية.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن الأسرة المصرية بالخارج تحتاج لتعزيز قيم الانتماء للوطن، والمفاهيم الدينية الصحيحة التي تحمي أبناءها من طمس هويتنا وكافة السلوكيات المنحرفة والهدامة، مؤكدة أن وزارة الهجرة ستسعى للبدء بأسرع ما يمكن في تنفيذ برامج مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية التوعوية والأسرية حتى يستفيد منها المصريون بالخارج.

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة الحديدي، أن الأزهر الشريف ينتشر بعلمائه في نحو 90 دولة، باعتباره أحد أهم أذرع القوى الناعمة المصرية بالخارج، كما يستقبل الأزهر الوافدين من 123 دولة، مضيفًا أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يحرص على دعم العائلات المصرية بالخارج وتوعيتهم، والرد على مختلف استفساراتهم، بالتنسيق مع الجاليات المصرية بالخارج.

وأكد الدكتور الحديدي، أن الدور الأزهري الوسطي يمتلك رصيدًا كبيرًا من محاربة الأفكار الهدامة، والحفاظ على هويتنا وثقافتنا من خلال قطاعاته العريقه، ومراكزه المتخصصة؛ مرحبا بالتعاون مع وزارة الهجرة في التوعية الأسرية والمجتمعية ومواجهة الإلحاد والانفلات من القوانين الإلهية، ثم هدم القوانين كافة، والسعي للتخريب في الدول والمجتمعات، متابعًا أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يتابع مستجدات القضايا الدينية في الساحة الخارجية على مدار الساعة.

وأشار الحديدي، إلى أن تعاون المؤسسات الرسمية مع الأزهر الشريف ييسر مهمة بعثاتنا الدينية بالخارج في التوعية والتثقيف إلى جانب توعية شباب الجامعات المصرية كذلك، وتحذيرهم من مختلف الأفكار التي تستهدف هدم المجتمع والتحلل من قيم الأسرة، وتعريفهم بمصادر العلم الشرعي الصحيح حتى لا يكونوا فريسة للأفكار المغلوطة والهدامة.

ولفت إلى حجم الجهد المبذول في حل النزاعات الأسرية من خلال وحدة «لم الشمل» في قضايا عديدة، وصل كثير منها لدرجات تقاضي في المحاكم المختفلة، بالإضافة لحل نزاعات أسرية لمصريين مقيمين في الخارج، مؤكدًا أن تفعيل بروتوكول التعاون سيسهل عمل الوحدة في التواصل مع الجمهور المستفيد من خدمات المركز بشكل عام ومع وحدة لم الشمل بشكل خاص.

وتابع الحديدي أن البرنامج التدريبي للتوعية الأسرية يتضمن الحديث عن بناء الأسرة المتماسكة، ويتم تنفيذه من خلال برامج تأهيلية متخصصة، حتى وصل عدد دورات تأهيل المقبلين على الزواج 79 دورة متخصصة، مشيرًا إلى أن البرنامج استهدف 6.5 مليون مواطن خلال خمسة أعوام، مُرحبًا بتنفيذ البرنامج التوعوي للجاليات المصرية بالخارج، للحفاظ على تماسك الجاليات المصرية حول العالم، على أن يمنح المشاركون شهادة مشاركة في البرنامج.

وحول تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، أوضح الدكتور الحديدي إمكانية تدريس المناهج الأزهرية المتخصصة في تعليم اللغة العربية لأبناء المصريين بالخارج من خلال القطاعات المسئولة عن ذلك، سيما المحتويات الموجهة للأطفال.

كما استعرض الدكتور الحديدي أهم ما يقدمه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من مشروعات تثقيفية وتوعوية مثل «قرة عين» و«حكاية كتاب» و«قدوة» و«رسائل» و«مفاهيم» وغيرها مما يمكن تقديمها للمصرين بالخارج، إلى جانب عدد من الخدمات الإفتائية في كافة فروع الفتوى مثل العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والفكر والأديان.
 

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وزيرة الدولة للهجرة المصريين بالخارج الأزهر مشيخة الأزهر

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