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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سمر يسري تستعرض أناقتها وأنوثتها بإطلالة ملفتة

سمر يسري
سمر يسري

شاركت الإعلامية سمر يسري جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “ إنستجرام ”.

وظهرت “سمر يسري ”بإطلالة ملفتة حيث ارتدت توب حمالات جرئ باللون الفوشيا ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، وتركت شعرها منسدلًا مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها. 


وتتميز "سمر" بإطلالتها الملفتة وغير التقليدية، التي جعلتها محط أنظار جمهورها ومتابعيها أينما وجدت، حيث تملك الإعلامية ذوقًا رفيعًا في اختيار الإطلالات التي تتماشى مع قوامها وتبرز أنوثتها، لتتألق فى مختلف المناسبات من الملابس الكاجوال، والكلاسيك.

برامج سمر يسري

وقدمت الإعلامية سمر يسري العديد من الأفكار المبتكرة على الشاشة منها برنامج: “سمر والرجال، ليلة سمر، أناوأنا،حفلة 11”، وغيرها من البرامج، وآخرها ما يعرض علي شاشة الحياة وهو برنامج "يوم ليك"، والذي استهلته بحلقةمن جزأين مع واحد من أكبر نجوم الوطن العربي وهو النجم راغب علامة.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٩١٩_٠٣٤٩٠٢
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IMG_٢٠٢٣٠٩١٩_٠٣٤٩٢٣
IMG_٢٠٢٣٠٩١٩_٠٤٥٣١٦
IMG_٢٠٢٣٠٩١٩_٠٤٥٣١٦

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