هدى الإتربي تبرز أنوثتها بجمبسوت مجسم

نشرت الفنانة هدى الاتربى صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها في باريس.

وبدت هدى الإتربى فى الصورة بإطلالة جريئة، مرتدية جمبسوت أسود اللون بدون بطانة، كشف عن جمالها، ونسقت مع هذه الإطلالة حذاء ذات الكعب العالى.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت هدى الإتربي، على الألوان النود في المكياج، وأبرزت جمال عينها بوضع الماسكرا والآيلاينر الأسود، كما تركت خصلات شعرها منسدلًا على كتفيها وهو ما لائم إطلالتها.



يذكر أن آخر أعمال هدى الإتربي مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وماجد المصري، وسهير المرشدي، ودنيا المصري، وإسراء رخا، وأحمد غزى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله، وتيسير عبد العزيز، وتامر مجدى، وآخرين.

وعلي جانب أخر، انتهت هدى الأتربي من تصوير فيلم "شمس" من تأليف طلال الطريفي، سيناريو فواز الخريشي، إخراج معوض إسماعيل، بطولة عمرو عبدالجليل وخالد الصاوي ومحمود عبدالمغني، غيرهم.



الفيلم هو أول تعاون يجمع بين عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني سينمائيا، مأخوذ عن رواية "شمس إمبابة" للكاتب طلال الطريفي تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي، تم تصوير أغلب الأحداث داخل الديكور الأساسي بڤيلا شعيب ثم ينتقل فريق العمل لإحدى الڤيلات بمنطقة شبرامنت، ويتم التصوير الخارجي بأحد شوارع ومناطق القاهرة و6 أكتوبر.



يشار إلى أن أحدث أعمال هدى الإتربي كان فيلم "ماما حامل"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول أم تستريح أخيرًا بعد أن يبلغ أبناؤها الثلاثين ثم تبدأ في الاهتمام بنفسها أكثر، لكن يحدث آخر ما يتوقعه الجميع وتكتشف الأسرة أن ماما حامل.