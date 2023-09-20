جهاد جريشة يكشف ملحوظة مهمة على أداء حكم مباراة الأهلي والمصري |تفاصيل

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن محمد عادل حكم لقاء الأهلي ضد المصري أدار المباراة بشكل جيد ومعه باقي الطاقم التحكيمي، ومعظم الإنذارات مستحقة للاعبي الفريقين، وطرد باهر المحمدي مُستحق تمامًا بعد حصوله على إنذارين.

وقال "جريشة" في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "باهر المحمدي ارتكب أخطاء واضحة ومنع فرصًا واعدة، ولذلك الإنذارات مستحقة والطرد مستحق من جانب الحكم محمد عادل، وقدم مستوى رائعًا على مدار اللقاء".

وأضاف: "لا توجد ركلة جزاء لصالح المصري مطلقًا، واختلف فقط مع محمد عادل في عدم اكمال الوقت بدل الضائع بعد ما احتسب 6 دقائق ولعب 4 دقائق فقط، ومن الوارد أن يكون احتسب 4 فقط، بينما رفع الحكم الرابع ست دقائق أو تمت كتابة الوقت بالخطأ على شاشة التليفزيون، أما لو احتسب ست دقائق كان عليه اكمال الوقت للنهاية بغض النظر عن نتيجة المباراة".

وحول لقاء الإسماعيلي ضد المصري، قال: "اختلف مع إبراهيم نور الدين في لعبة واحدة في الدقيقة 13 من لمسة يد على لاعب الإسماعيلي وكان من المفترض أن تحتسب ركلة جزاء لصالح زد".

وأكمل: "في ركلة جزاء الإسماعيلي حدث تلامس مع لاعب زد، وركلة الجزاء صحيحة".

وأتم: "الخطأ الوحيد لـ نور الدين هو عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح زد، لكنها لم تؤثر في النهاية على نتيجة المباراة وهو (حظ للحكم)، ولكن في النهاية طاقم الحكم قدم مستوى مميزًا".