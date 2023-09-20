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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد أبطال أكتوبر يكشف فكرة تنفيذ أبراج المراقبة بالجيش

عز الدين سيد
عز الدين سيد

كشف المهندس عز الدين سيد، أحد المهندسين المشاركين بحرب 6 أكتوبر، تفاصيل إنشاء أبراج المراقبة في الجيش المصري، مؤكدًا أن الرئيس أنور السادات، قال لأحمد إسماعيل، إن "اليهود يقفون فوق الساتر الترابي يروني ولا أراهم واحتاج لطائرة حتى أراهم فأريد أن أراهم كما يروني شوف أولادك يعملوا ايه؟.

وأضاف "سيد"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه جاءت تعليمات لقائد الجيش عن البحث عن أفكار لذلك، مشيرًا إلى أنه تم التفكير في عمل أبراج مراقبة على ارتفاع 22 مترًا خفيفة جدًا ويتم تركيبه بين الأشجار، مؤكدًا أنها فكرته بالبداية وتم تطويرها.

وتابع، أن العديد من الأفكار كانت كثيرة حول عمل البرج  ومنها أن يكون مثل برج الكهرباء، ولكن كان سيأخذ وقتًا، مشيرًا إلى أن البرج كانت قاعدته 3 .6 وينتهي بمتر في متر وهو عبارة عن وصلات تركب واحدة واحدة ويوجد كبينة في الأعلى يجلس بها فرد المراقبة مع جهاز لاسلكي وانذار ويرى العدو خلف الساتر ويبلغ عن تحركاته.

وأكد أن المشكلة كانت في نزول العسكري، وكان لابد أن تستغرق  9 ثواني لينزل في الحفرة الرملية لأنهم كانوا يضربونه بمدفع الهاون وأول طلقة لا تصيب والثانية تصحح وتصيب، مشيرًا إلى أنه تم التفكير في حبل مثل المطافي أو ماسورة ولكنه قدم تصميمًا أنه فوق المصطبة التي يتواجد عليه العسكري يوجد "واير" مربوط باحبال على رولمان بلي وفي الناحية الأخرى ثقل يقل عن وزن العسكري 2كيلو، ولو شعر بالعدو ما عليه إلا أن يجري ليدخل على الحبل في 9 ثواني يدخل الحفرة الرملية.

وأشار إلى أن القاعدة تم وضع وايرت جايدس حتى لا تذهب يمنيا أو يسارًا وانتشرت الأبراج على طول الجبهة ونال عليها نوط الواجب.
 

 

أكتوبر أبراج المراقبة الجيش محمد الباز الكهرباء

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