مصرع وإصابة شخصين بأعيرة نارية في مشاجرة بالشرقية

لقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته بطلق خرطوش بقرية العدلية دائرة مركز بلبيس فيما أصيب آخر بطلق ناري بالفخذ في مشاجرة بقرية العدلية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصاب.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتم السيطرة علي الأوضاع داخل القرية وجاري ضبط طرفي المشاجرة وتحرير محضر بالواقعة.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس باستقبال كلا من "عبد المعطي ع ع" 61 سنة مقيم العدلية دائرة مركز بلبيس "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
فيما أصيب "احمد س ع" 40 سنة مقيم ذات القرية بطلق ناري بالفخذ الأيسر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له.
وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بقرية العدلية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصاب وتحرير محضر بالواقعة وتم السيطرة علي الأوضاع داخل القرية وجاري ضبط طرفي المشاجرة وتحرير محضر بالواقعة.