عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كل دعاء محجوب عن السماء حتى تفعل هذا الأمر.. علي جمعة يكشف عنه

صدى البلد

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، ان الإمام علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه قال : " كل دعاء محجوب عن السماء حتى يصلى على -سيدنا- محمد، وعلى آل -سيدنا- محمد صلى الله عليه وسلم ".

3 أخطاء شائعة في الصلاة تقلل ثوابها وقد تبطلها.. احذرها

هل الميت يسمع ويرى بعد توقف قلبه لمدة ساعة؟.. معجزة تكشفها دار الإفتاء

عمل إذا فعلته تكون من أحب الناس إلى الله .. احرص عليه

دعاء واظب عليه النبي كل صباح .. 11 كلمة احرص عليها

فضل الصلاة على النبي قبل الدعاء 

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدعاء لا يشترط فيه الصلاة على النبي، ولكن ورد أن الصلاة على النبي في أول الدعاء وفي آخره، أرجى لأن يقبل الله ويستجيب لصاحبه.

الصلاة على النبي

وقال أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية على فيس بوك، إنه من الممكن أن نقول في بداية الدعاء "بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم صل على سيدنا محمد ، ويكمل الدعاء" وفي نهاية الدعاء يقول "وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".

صيغ الصلاة على النبي

- أولًا: الصلاة الإبراهيمية: وهذه الصلاة (الإبراهيمية) تعتبر ركنًا من أركان الصلاة، حيث يختم المصلي صلاته بها متضرعًا بها رب العالمين تقبّل صلاته، وهذا دلالة على مدى مكانة وثواب وعظمة الصلاة على النبي - صلى عليه الله وسلم- عند الله تعالى وفي ديننا الأحنف.

- ثانيًا: «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاه تفتحُ بيننا وبينه فتحًا مبينًا».

- ثالثًا:«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَائِرِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى اللِهِمْ وَصَحْبِهِمْ أَجْمَعِينَ».

- رابعًا:«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدٍ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تَنْبَغِي الصَّلاَةُ عَلَيْهِ».

صيغ الصلاة على النبي الصلاة على النبي فضل الصلاة على النبي قبل الدعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

غضب عارم من الشناوي على عبدالمنعم عقب مباراة الأهلي والمصري |فيديو

زوجة لاعب كرة قدم مشهور|من هي سلمى الجابري ملكة جمال مصر للعالم 2023؟

عاجل .. زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب شمال غرب مرسى مطروح

5 أيام إجازة أبرزها المولد النبوي.. ماذا ينتظر الموظفون في شهر سبتمبر؟

ترشيحاتنا

تعرف على أسباب الإصابة باضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة

عثر عليها بعدما فارقت الحياة.. الابن يكتشف كارثة عند زيارته لوالدته

مصرع 215 جنديًا.. القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا خطيرا على دونيتسك

مقدم 25 ألف جنيه وعلى 10 سنوات| “الإسكان” تعلن عن شقق للحجز في 5 مدن.. تفاصيل التقديم

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لعواصف في الأيام القادمة

بسبب معاكسة فتاة| القبض على 8 سودانيين لتورطهم في إنهاء حياة آخر بمدينة نصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متداولة على النت وأثارت جدلًا| علامة على الـ50 جنيها البلاستيكية تكشف حقيقتها

نشرة المرأة والصحة| هاني الناظر يفجر مفاجأة بشأن تناول كوب شاي يوميا.. شاهيناز تثير الجدل بهذه الإطلالة

الكشف عن معبد قديم بمدينة هيراكليون الغارقة بالإسكندرية |تفاصيل

رغم معارضة إسرائيل.. إدراج أريحا القديمة في فلسطين على لائحة التراث العالمي

فيديو

أهو جالك أهو.. حفل تخرج طالبات يثير ضجة على مواقع التواصل |فيديوجراف

لاعب كرة ومدير تصوير.. معلومات عن أبناء الفنان الراحل أشرف مصيلحي

إصابة فنانة شهيرة بالسرطان وأسرتها توقف علاجها.. فيديوجراف

بالقبلات والأحضان.. انتهاء الخلاف بين محمد رمضان ونوال الزغبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ