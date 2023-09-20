عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فؤاد تعلن انتهاء برنامج التربية البيئية بالمدارس لتنمية مهارات الطلاب

صدى البلد

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة الانتهاء من "برنامج التربية البيئية بالمدارس "والذي يهدف إلى تنمية المفاهيم والمهارات والاتجاهات البيئية للطلاب خلال الأنشطة الصيفية،  وتصدر توجيهاتها بتكثيف الجهود التوعوية للعام الدراسي 2023-2024،  من منطلق أن الاستثمار في الأجيال القادمة والأطفال هو الاستثمار الحقيقي للحفاظ على البيئة. 

وعلى مدار الاجازة الصيفية فقد قامت الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بتنفيذ "برنامج التربية البيئية لتنمية المفاهيم والمهارات والاتجاهات البيئية حول قضية التغيرات المناخية خلال النشاط الصيفي للطلاب والمعلمين 2023 ،حيث تم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية بمدارس محافظتي القاهرة والجيزة تضمنت (27) ندوة ولقاء وتناولت الحديث حول قضية التغيرات المناخية ،وطرق التخفيف والتكيف والموضوعات المرتبطه بها ومنها ( المخلفات وإعادة استخدامها، وترشيد استهلاك الطاقة، والغذاء، والمياه، وتنمية السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة ونبذ السلوكيات السلبية والتي من شأنها زيادة تأثير التغيرات المناخية واهدار الموارد ، وأثر التغيرات المناخية على التنوع البيولوجي، وكيفية الحفاظ عليه ،والاخلاق البيئية والتي تدعو لها جميع الأديان السماوية).

كما تنوعت أساليب التوعية خلال البرنامج فقد تم تنفيذ عدد من  الألعاب والمسابقات البيئية، بالإضافة إلى (12) ورشة عمل تفاعلية تقوم على تنمية المهارات العقلية من خلال طريقة حل المشكلات عن طريق طرح القضية ومناقشة الحلول المقترحة، وايضا تنفيذ(27 ) ورشة عمل فنية قائمة على إعادة استخدام المخلفات والاستفادة منها في تصميم لوحات ونماذج فنية رائعة من مخلفات الورق والكرتون والبلاستيك والأقمشة وغيرها ، وذلك تفعيلاً لمبادرة (لا للبلاستيك) بالمدارس ضمن الأنشطة الصيفية واستمرارها خلال الجهود التوعوية على مدار العام الدراسي .

واستعدادا للعام الدراسي الجديد  2023-2024 تم دعم عدد (30) مدرسة بمحافظة القاهرة بعدد (88) سلة قمامة وأدوات للنظافة، موزعة علي 10 إدارات تعليمية، وتشمل إدارات (الخليفة، والمقطم،و الساحل ، وبدر ،ومصر الجديدة،و السلام ، والزاوية ومنشأة ناصر ، والشرابية ،وروض الفرج ،وحلوان). كما تم دعم عدد (100) مدرسة بمحافظة الجيزة  بعدد 500 شجرة، وذلك  ضمن المبادرة الرئاسية 100مليون شجرة .

32c3edb8-6918-4280-b4cf-9401ffa3952f
32c3edb8-6918-4280-b4cf-9401ffa3952f

f620f597-01f5-4087-af08-dc633aab4b0b
f620f597-01f5-4087-af08-dc633aab4b0b
6bbee227-1af0-4b83-9319-2e546fcf1682
6bbee227-1af0-4b83-9319-2e546fcf1682
32c3edb8-6918-4280-b4cf-9401ffa3952f
32c3edb8-6918-4280-b4cf-9401ffa3952f
db32fde0-5049-4bc6-8f54-fdfbf2a6448a
db32fde0-5049-4bc6-8f54-fdfbf2a6448a

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

عليكي جن وعمل سفلي .. شيخ وزوجته يُمارسان علاقات مع الزبائن |تحقيقات

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

زوجة لاعب كرة قدم| من سلمى الجابري ملكة جمال مصر لعام 2023

25 ألف جنيه وعلى 10 سنوات| “الإسكان” تعلن عن شقق جاهزة للحجز في 5 مدن.. تفاصيل التقديم

ترشيحاتنا

ثقافة العفاف.. البرلمان الإيراني يتبنى قانونًا يتعلق بإلزامية الحجاب

وزير التعليم: دراسة تحليلية لنتيجة الثانوية العامة.. وإعداد مقياس لتحديد مستوى القراءة والكتابة للطلاب

عزومة مركبية|كاتب: أمريكا لم تقدم يد العون الحقيقية لـ ليبيا

“المركزي” يحدد سعر الفائدة| تعرف على أفضل الشهادات الثلاثية في البنوك قبل اجتماع غدا

بعد تبادل القاهرة وأنقرة الزيارات| ماذا ينتظر إقليم الشرق المتوسط بعد تقارب البلدين

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لكل التخصصات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتكرو السجائر هربوا من شارع باب البحر إلى 3 محافظات| القصة كاملة

رحيل فرناندو بوتيرو.. فنان الكائنات الضخمة والنساء المستديرات

بخطوات سهلة وبسيطة.. كيف يمكنك علاج الإنفلونزا في البيت؟

متداولة على النت وأثارت جدلًا| علامة على الـ50 جنيها البلاستيكية تكشف حقيقتها

فيديو

موجودة وبكميات.. أماكن تواجد أدوية الأورام وطرق الحصول عليها

أهو جالك أهو.. حفل تخرج طالبات يثير ضجة على مواقع التواصل |فيديوجراف

لاعب كرة ومدير تصوير.. معلومات عن أبناء الفنان الراحل أشرف مصيلحي

إصابة فنانة شهيرة بالسرطان وأسرتها توقف علاجها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ