أضرار جسيمة.. الدواء تحذر من تناول الفيتامينات والمعادن دون إشراف طبي

تناول الفيتامينات والمعادن بصورة كبيرة دون إشراف طبي من الأمور والعادات التي يعتقد البعض أنها مفيدة للجسم.

ونشرت هيئة الدواء المصرية مجموعة من المعلومات الصحيحة وتصحيح المعلومات المغلوطة المتعلقة بتناول الفيتامينات والمعادن.

وأوضحت هيئة الدواء أن هناط معلومة خاطئة لدي الكثير وهي أن الفيتامينات والمعادن آمنة تمامًا ولا تسبب آثارًا جانبية .

​وقالت هيئة الدواء ام الفيتامينات والمعادن تعد آمنة إذا استخدمت بشكل صحيح، تحت إشراف مختص، لأنها قد تسبب آثارًا جانبية، وتفاعلات مع الأدوية الأخرى إذا تم استخدامها بشكل خاطئ. ​

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وتؤكد هيئة الدواء المصرية على أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، حيث أن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء. ​

