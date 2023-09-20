ميريام فارس وأحمد سعد في حفل جديد بالإمارات.. 29 سبتمبر

تجمع الجامعة الأمريكية في الإمارات AUE ، أربعة نجوم من من فناني الوطن العربي، حيث يجتمع الفنانين اللبنانية ميريام فارس والمصري أحمد سعد والسعودي عايض والعراقي "دي جي أصيل" في حفل تخرج طلاب الجامعة من مختلف التخصصات، وذلك في يوم 29 سبتمبر 2023، في "كوكا كولا أرينا" في مدينة دبي.

علق الفنان أحمد سعد لأول مرة على انفصاله عن علياء بسيوني، بعد حوالي شهر من انتشار الخبر الذي تسبب في حالة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد سعد ردا على سؤال في تصريحات صحفية على هامش تكريمه في حفل الموريكس دور، عن شعوره بأنه حر بعد الانفصال موضحا:" أنا كده كده حر".

ويحيى النجم أحمد سعد، والنجمة روبى، حفلًا غنائيًا ضخما بإستاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يوم الأربعاء 18 أكتوبر المقبل، حيث يلتقى سعد وروبى مع جمهورهما فى حفل كبير، يقدمان من خلاله مجموعة من أغانيهما المختلفة والتى حققت نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية والكثير من الاستعراضات المدهشة.



ويمتلئ الحفل بالمفاجآت الكثيرة التي أعدها خصيصا أحمد سعد وروبى لجمهور حفل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وسوف يقوم الثنائى بغناء الكثير من الأغنيات منها لأحمد سعد "إيه اليوم الحلو ده، سايرينا يا دنيا، عليكي عيون، اختياراتي مدمرة حياتي"، كما تغنى روبى روائعها "ليه بيدارى، نمت ننة، حتة تانية، قلبى بلاستيك"، وغيرها من الأغنيات.