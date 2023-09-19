أسعار تذاكر حفل أحمد سعد وروبي.. تعرف عليها

يحيي الفنان أحمد سعد والفنانة روبي حفلا غنائيا ضخما يوم 18 أكتوبر القادم بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بعد النجاح الذى حققاه سوياً فى أغنية ياليالي .

وتنقسم أسعار تذاكر الحفل إلى فئتين الأولى تبلغ سعرها 450 جنيها مصريا، بينما تبلغ سعر الفئة الثانية 1000 جنيه مصري.

وكان قد شارك الفنان أحمد سعد، فيديو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وخلال الفيديو، ظهر أحمد سعد وهو يمازح جمهوره، وتحدث عن آخر أعماله الغنائية، حيث قال: “اسمحولي أتكلم عن نفسي؛ عشان نسيت آخد حباية النرجسية.. أنا مبسوط مني آخر فترة”

وتصدر أحمد سعد وروبي، تريند موقع الفيديوهات “يوتيوب” مؤخرا؛ وذلك بأغنيتهما الجديدة “يا ليالي” وتخطت الأغنية حاجز الـ 11 مليون مشاهدة.

"ياليالى" من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيي وإسماعيل نصرت، وميكس وماستر هاني محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد، ومن إنتاج شركة "مزيكا " للمنتج محمد جابر.