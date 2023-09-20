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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام المساعد لبني سويف يلتقي عددا من الصيادين لبحث مشكلاتهم

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

التقى اللواء سامي علام السكرتير العام  المساعد لمحافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، عدداً من الصيادين،  لبحث بعض المشاكل التي تواجههم والعمل على توفير الحلول اللازمة لها، وذلك بحضور الأستاذ مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ، العميد أحمد علاء مدير إدارة الأمن بالديوان العام 


واستمع السكرتير العام  المساعد للشكوى، التي تقدم بها الصيادون ،يتضررون فيها من قيام بعض المواطنين بممارسة نشاط الصيد "بدون ترخيص" ،خاصة أصحاب المنازل المطلة على ضفاف على  النيل  بمراكز المحافظة، وقيام هؤلاء المخالفين بنشر شباك  وعمل مزارع مخالفة في الأجزاء المتاخمة لمنازلهم على مجرى النيل، بما يتسبب في الإضرار بمصدر رزقهم ،خاصة وأنهم حاصلون على رخص وتصاريح قانونية ويقومون بسداد التأمينات و الرسوم المقررة للحصول على التراخيص.

 

وأكد  السكرتير العام المساعد، على أنه سيتم التنسيق  مع الجهات المعنية من حماية النيل بالري والمسطحات المائية والثروة السمكية، لدراسة الموضوع بشكل واف واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أية مخالفات في هذا الشأن، سواء الأعمال المتعلقة بالصيد غير القانوني أو الجائر وإزالة وتطهير المخلفات والحشائش، مؤكدا أهمية تقديم الحماية والاهتمام للعاملين "بشكل قانوني" في مجال الصيد، طبقا للإمكانيات المتاحة بالمحافظة بما يساهم فى توفير سبل الراحة والأمان لهم والحفاظ على مصدر دخلهم من مهنة الصيد.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف بمراكز المحافظة غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والثروة السمكية مصدر رزق مراكز المحافظة مخالفين

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