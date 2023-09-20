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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد هجوم السليمانية..

تركيا تدعو العراق لتصنيف حزب العمال الكردستاني "تنظيما إرهابيا"

صدى البلد

وجهت وزارة الخارجية التركية، الاتهام إلي الاتحاد الوطني الكردستاني، باستهداف مطار "عربت" في مدينة السليمانية شمالي العراق.

وأكدت تركيا في بيانها الرسمي علي:" تطلعها إلى أن يصنيف العراق وسلطات إقليم كردستان العراق الـ"بي كي كي" وأذرعه "تنظيمات إرهابية"، على خلفية هجوم مطار "عربت" بالمسيرات"، وذلك حسبما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.

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وأفادت الوزارة بأن "تطورات الانفجار الذي وقع في 18 سبتمبر الجاري في مطار عربت مثيرة للاهتمام، مؤكدة أن عناصر من مجموعة مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني، كانت تجري تدريبات مع "بي كي كي/ واي بي جي" في أثناء الانفجار".

وأضافت تركيا أن "هذا التطور خطير، لأنه كشف بوضوح تعاون بعض العناصر الأمنية التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني مع عناصر التنظيم".

 

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