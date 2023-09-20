محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال تطوير دار كريمي النسب بمنطقة القباري

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، أعمال تطوير دار "كريمي النسب" بمنطقة القباري، والتي تعد الدار الوحيدة على مستوى محافظة الإسكندرية لاستقبال الأطفال كريمي النسب من عمر يوم وحتى سن سنتين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للأطفال كريمي النسب بما يساهم في تنشئة اجتماعية سليمة لهم.

في البداية، ثمن الشريف أعمال التطوير الشاملة التي تمت بالدار، والتي شملت البنية الإنشائية وتزويدها بجميع التجهيزات والأجهزة الحديثة اللازمة.

وقدم الشكر إلى المنطقة الروتارية 2451 القائمة على أعمال التطوير، مشيرًا إلى أن الدار أصبحت نموذجا يحتذى به في تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وأكد أن المحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية حريصة على تقديم الرعاية والاهتمام للأطفال "كريمي النسب" في تلك المرحلة الهامة من حياتهم تمهيدًا لنقلهم بعد ذلك لدور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

هذا وتفقد الشريف أطفال الدار، حيث أثنى على الاهتمام الذي يقدمه الطاقم الطبي للأطفال.

من جانبها، أكدت الدكتورة أميرة طهيو أن الوزارة تسعد أن يكون هؤلاء الأطفال في حمايتها، حيث توفر لهم جميع المستلزمات الطبية والغذائية التي تتطلبها تلك المرحلة الهامة من حياة الطفل، كما تتم رعايتهم من قبل طاقم طبي وتتم متابعتهم طبيًا بشكل يومي.

على الصعيد ذاته؛ وجه الدكتور عماد إبراهيم الشكر للعمل النبيل الذي قامت به منطقة الروتاري 2451 بالإسكندرية للعمل الجاد والسعي المتواصل من لتطوير الدار بالتعاون مع المحافظة ووزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية لتصل الدار إلى هذا الشكل المشرف الذي يليق بالجمهورية التي تتيح حياة كريمة لمواطنيها دون تمييز.

من جانبها؛ عبرت الدكتورة أميمة الشيخ عن سعادتها لتحقيق الحلم الذي طالما تمنت تنفيذه على أرض الواقع، فقد استغرقت أعمال التطوير أربعة أشهر تم خلالها تحويل الدار من مبنى غير صالح للحياة الآدمية إلى دار متكاملة تضم جميع الخدمات اللازمة لضمان حياة كريمة للأطفال، كما تمت توسعة الدار لتشمل 25 طفلا، ويأتي هذا التطوير إيمانًا من "روتاري مصر" بدوره المجتمعي في مشاركة الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور أيمن نزيه، محافظ المنطقة الروتارية، والدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة، والدكتور عماد إبراهيم، مسئول دور كريمي النسب بالجمهورية، والدكتورة أميمة الشيخ، رئيس لجنة حياة كريمة بالمنطقة الروتارية، والعميد محمد علي كشك، المستشار العسكري لمحافظة الإسكندرية.