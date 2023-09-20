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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل هاتف من سلسلة Oppo Reno الأسطورية.. بالسعر والمواصفات

أفضل هاتف من سلسلة
أفضل هاتف من سلسلة Oppo Reno الأسطورية..بالسعر والمواصفات

أطلقت شركة OPPO في وقت سابق من هذا العام سلسلة Reno 8، والتي تضمنت ثلاثة هواتف: Reno 8، و Reno 8 Pro، و Reno 8 Pro Plus.

في هذا التقرير الصحفي، سنلقي نظرة على أفضل هاتف من سلسلة Reno في عام 2023، وهو OPPO Reno 8 Pro Plus.

 

الكاميرا

 

يعد قسم الكاميرا أحد أبرز نقاط البيع لـ OPPO Reno 8 Pro Plus. يتميز الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، وكاميرا فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل.

تلتقط الكاميرا الرئيسية صورًا ومقاطع فيديو بجودة عالية، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. كما تتميز الكاميرا بميزة التثبيت البصري (OIS) لتوفير صور ومقاطع فيديو أكثر ثباتًا.

 

الشاشة

 

تتميز شاشة OPPO Reno 8 Pro Plus بحجم 6.7 بوصة ودقة QHD+. تدعم الشاشة معدل تحديث 120 هرتز، مما يجعلها مثالية للألعاب والأفلام.

 

الأداء

 

يعمل OPPO Reno 8 Pro Plus بمعالج MediaTek Dimensity 8100-Max، وهو معالج قوي يوفر أداءً سلسًا ورائعًا. كما يتميز الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

 

البطارية

 

يأتي OPPO Reno 8 Pro Plus ببطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، والتي توفر عمر بطارية طويل الأمد. كما يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 80 واط.

 

السعر

 

يبدأ سعر OPPO Reno 8 Pro Plus أكثر من 25 ألف جنيه مصري.

 

التقييم

 

بشكل عام، يعد OPPO Reno 8 Pro Plus هاتفًا ذكيًا رائعًا يوفر ميزات وأداءً ممتازين. تجعل الكاميرا القوية والشاشة ذات معدل التحديث العالي والأداء القوي الهاتف خيارًا جذابًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي متطور بسعر معقول.

 

مميزات هاتف OPPO Reno 8 Pro Plus

 

• كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل

• شاشة QHD+ بمعدل تحديث 120 هرتز

• معالج MediaTek Dimensity 8100-Max

• بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة

عيوب هاتف OPPO Reno 8 Pro Plus

• لا يدعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن

• سعره مرتفع نسبيًا

 

المقارنة مع الهواتف الأخرى في السلسلة

 

يتميز OPPO Reno 8 Pro Plus بالعديد من الميزات التي تميزه عن الهواتف الأخرى في السلسلة، بما في ذلك:

 

• كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل

• شاشة QHD+ بمعدل تحديث 120 هرتز

• معالج MediaTek Dimensity 8100-Max

• بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة

 

أما هاتف OPPO Reno 8 Pro فيتميز بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وشاشة AMOLED بمعدل تحديث 90 هرتز. أما هاتف OPPO Reno 8 فيتميز بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وشاشة AMOLED بمعدل تحديث 60 هرتز.

الخاتمة

إذا كنت تبحث عن أفضل هاتف من سلسلة OPPO Reno في عام 2023، فإن OPPO Reno 8 Pro Plus هو الخيار الأفضل لك. يوفر الهاتف ميزات وأداءً ممتازين بسعر معقول.

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